Türkiye, Lübnan’ın yaralarını sarıyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamanın ardından bölgede yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Siyasi istikrarsızlık, ekonomik problemler, koronavirüs salgını ve arkasından Beyrut limanında meydana gelen patlama nedeniyle Lübnan halkı ve ekonomisi, büyük sıkıntılar çekiyor.

Patlamanın yaşandığı ilk günden itibaren yardım faaliyetlerini Beyrut’ta devam eden İHH İnsani Yardım Vakfı, bin 314 aileye (25'şer kg) un dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca 2 bin 613 kişiye sıcak yemek, bin 514 aileye gıda kumanyası, 200 adet hijyenpaketi dağıtımı devam ediyor. Patlamada hasar gören evlerin onarım çalışmaları da devam ediyor. Yapılan yardımlardan şu ana kadar 30 bin kişi istifade etti.

Sağlık merkezlerine ilaç desteği

Patlamanın hemen ardından Beyrut’ta sağlık merkezlerinde ilaç sıkıntısı yaşanmıştı. Büyük patlamada 6 binden fazla insan yaralanmıştı.

Sağlık çalışmaları kapsamında da yardım faaliyetlerinde bulunan İHH, 3 sağlık merkezine ilaç yardımı ve 100 adet ilk yardım ve acil müdahale çantası dağıtımı gerçekleştirdi.

Yardımlar sürecek

İHH aracılığıyla Lübnan halkına yardımda bulunmak isteyen hayırseverler, ACIL yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL bağışta bulunabilecek. Daha fazla bağışta bulunmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden ya da vakfın banka hesap numaralarına LÜBNAN açıklaması ile yardım edebilecek.