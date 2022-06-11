Türkiye-Litvanya maçı ne zaman? Türkiye-Litvanya CANLI İZLE

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Takımımız'ın Litvanya ile koçlarını paylaşacak. Türkiye, Faroe Adaları oynadığı son maçta Lüksemburg'a 1 - 0 sonuçla mağlup oldu. Türkiye - Litvanya maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.

Türkiye - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye ile Litvanya arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi 1. Grup, 4. maçı 14 Haziran Salı günü, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma, Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. Türkiye-Litvanya maçı TRT 1’de yayınlanacak.

Türkiye Litvanya muhtemel 11’ler

Türkiye: Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Doğukan Sinik, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun

Litvanya: Setkus, Sirvys, Satkus, Klimavicius, Mikoliunas, Armanavicius, Megelaitis, Novikovas, Golubickas, Dolznikov, Laukzemis.

Türkiye-Litvanya istatistikleri

Milliler, Litvanya mücadelesiyle 2022 yılındaki dördüncü maçını oynayacak. Ay-yıldızlı ekip bu yıl oynadığı 3 maçta, 7 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü. Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup olmuştu. Milli takımın tek golü Burak Yılmaz'dan gelmişti.

Bu seneki ikinci mücadelesinde İtalya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen ay-yıldızlılar, rakibine 3-2 yenildi. Millilerin, bu müsabakadaki gollerini Cengiz Ünder ve Serdar Dursun kaydetti. Milli takım bu yıl çıktığı üçüncü maçta ise Faroe Adaları'nı Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun ve Merih Demiral'ın golleriyle 4-0 yendi.

Ay-yıldızlı ekip, geçen yıl oynadığı 16 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşarken, bu maçlarda 32 gol atıp, kalesinde 25 gole engel olamadı.

A Milli takım ada kadrosu

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Eren Elmalı (Kasımpaşa), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha ve forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Köln), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Tiago Çukur (Watford).