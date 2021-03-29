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Spor Türkiye Letonya seyircili mi son durum
Spor

Türkiye Letonya seyircili mi son durum

TFF son dakika | Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye-Letonya maçına seyirci alınmasına yönelik bir karar vermişti. Hatta bilet satışları da başlamıştı. Ancak konu hakkında flaş bir açıklama yapıldı. Peki, Türkiye-Letonya maçı seyircili mi?

Yeniakit Publisher
2021-03-29 17:45:00 -
Türkiye Letonya seyircili mi son durum

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye-Letonya maçının seyircili oynanmasına karar verdiğini dün duyurdu. 29 Mart Pazartesi saat 15.00 itibariyle ise bilet satışları başladı. Ancak TFF’den konu hakkında son dakika açıklaması geldi.

Türkiye Letonya seyircili mi son durum

TFF’den yapılan açıklamada, “Dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin seyri ile ilgili son gelişmeler üzerine TFF Sağlık Kurulu yeni bir değerlendirme yapmıştır.  Yeni tedbirler ve önlemler alınması gerekebilecek bu dönemde, riskler oluşturacak uygulamalar yapılmaması ve seyircili maç oynanması gibi etkinliklerin düzenlenmemesi hususunda TFF Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır. TFF Yönetim Kurulu ile paylaşılan bu görüş doğrultusunda, A Milli Takımımızın 30 Mart Salı günü oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına seyirci alınması uygun bulunmamıştır” denildi.

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