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Spor Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatları ne kadar? Türkiye-Letonya maçı biletleri kaç para?
Spor

Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatları ne kadar? Türkiye-Letonya maçı biletleri kaç para?

2020 Dünya Kupası maçlarına katılacak takımları belirlemek üzere 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçları devam ediyor. Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri karşılaşasında destan yazmaya devam ederken, TFF, Türkiye-Letonya maçının yüzde 15 oranında seyircili oyananacağını açıklamasından sonra Türkiye-Letonya maçı bilet fiyatları merak edilmeye başlandı. Peki Türkiye-Letonya maçı biletleri satışa çıktı mı? Türkiye-Letonya maçı bilet fiyatları ne kadar? Türkiye-Letonya maçı bilet ücret kaç para?

Yeniakit Publisher
2021-03-29 14:16:00 - 2021-03-29 14:19:25
Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatları ne kadar? Türkiye-Letonya maçı biletleri kaç para?

2022 Dünya Kupası Elemeler G grubunda yer alan A Milli Takımımız ilk maçını Hollanda ile yaptı. Türkiye, Hollanda’yı 4-2 yenerken, ikinci maçını ie Norveç ile yaptı. İkinci maçını Norveç ile yapan A Milli Takımımız bu maçta da 3-0 galibiyetiyle sahadan ayrıldı. Türkiye Dünya Kupası üçüncü maçını Letonya ile yapacak. Peki Türkiye-Letonya maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye-Letonya maçı bilet fiyatı ne kadar?

Türkiye-Letonya maçı biletleri satışa çıktı mı?

A Milli Takımımızın Letonya ile 30 Mart Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının biletleri bugün saat 15.00’te satışa çıkıyor. A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın yapacağı ve yüzde 15 seyirci alınacak Letonya maçının biletleri bugün satışa çıktı.

Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatları ne kadar?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabakanın biletleri saat 15.00'te www.passo.com.tr internet sitesi üzerinden satışa sunulacak. Bilet alacak her taraftar için HES kodu zorunluluğu olacak. Bir kişi, her bilet için ilgili kişilerin kimlik bilgileri ve HES kodları ile en fazla 5 bilet alabilecek. Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatları 25 ve 50 lira olarak belirlendi 

Dünya Kupası Elemeleri Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu Türkiye - Letonya maçı 30 Mart Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Dünya Kupası G grubu puan durumu

G grubunda Karadağ, Hollanda, Norveç, Letonya ve Cebelitarık ile aynı grupta yer alan Milli takım 6 puanla ilk sırada bulunuyor.

 

2022 Dünya Kupası Eleme maçları fikstürü

A Milli Takımın Dünya Kupası elemelerinde kalan maçları ve fikstürü

30 Mart 2021: Türkiye-Letonya

1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ

4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye

7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

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