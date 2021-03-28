Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak olan Türkiye Letonya karşılaşmasının seyircili yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. 30 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Türkiye Letonya maçı için bazı detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye Letonya maçı seyircili mi oynanacak? Türkiye Letonya maçı biletleri nasıl alınır?

Türkiye Letonya maçı seyircili mi oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamasında, Türkiye - Letonya maçına Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacağını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden "Türkiye-Letonya maçı taraftar bilgilendirmesi" başlığıyla yapılan açıklamada, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart Salı günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacağı belirtildi.

Sadece bu milli maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ve HES kodu zorunlu olacağı da yapılan açıklamada belirtildi.

Türkiye Letonya maçı biletleri nasıl alınır?

Türkiye Letonya maçının bilet fiyatları ve biletlerin nereden alınacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.