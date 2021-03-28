Milli maç için HES kodu şart mı? 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda önce Hollanda’yı ardından da Norveç’i mağlup etti. Ay-yıldızlılar 3. Maçında Salı akşamı Letonya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu, milli maçın yüzde 15 kapasiteyle seyircili oynanacağını duyurdu. Peki, kim milli maç bileti alabilir?

Türkiye - Letonya maçı seyirci başvurusu nereden nasıl yapılacak?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, “2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda 30 Mart Salı günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır. Sadece bu milli maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ve HES kodu zorunlu olacaktır. Türkiye-Letonya maçının biletleri ile ilgili detaylar ayrıca ilan edilecektir” denildi.