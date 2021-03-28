Türkiye Letonya maçı ne zaman saat kaçta?
Milli maç canlı izle | 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’na peş peşe aldığı iki galibiyetle başlayan Türkiye, Letonya’yı konuk edecek. Peki, Türkiye Letonya maçı ne zaman? Türkiye Letonya maçı hangi kanalda?
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 3. Maçında Türkiye ile Letonya karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Letonya maçı ne zaman saat kaçta?
Türkiye Letonya maçı ne zaman saat kaçta?
Türkiye grubunda önce Hollanda’yı ardından da Norveç’i mağlup etti. Ay-yıldızlılar grubun üçüncü maçında İstanbul’da Letonya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Letonya maçı 30 Mart Salı akşamı 21.45’te oynanacak. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçı Polonya Futbol Federasyonundan Daniel Stefanski yönetecek. Stefanski'nin yardımcılıklarını Konrad Sapela ve Michal Obukowicz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yunanistan'dan Aristotelis Diamantopoulos olacak.