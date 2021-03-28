  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Türkiye Letonya maçı ne zaman saat kaçta?
Spor

Türkiye Letonya maçı ne zaman saat kaçta?

Milli maç canlı izle | 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’na peş peşe aldığı iki galibiyetle başlayan Türkiye, Letonya’yı konuk edecek. Peki, Türkiye Letonya maçı ne zaman? Türkiye Letonya maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2021-03-28 22:32:00 -
Türkiye Letonya maçı ne zaman saat kaçta?

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 3. Maçında Türkiye ile Letonya karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Letonya maçı ne zaman saat kaçta?

Türkiye Letonya maçı ne zaman saat kaçta?

Türkiye grubunda önce Hollanda’yı ardından da Norveç’i mağlup etti. Ay-yıldızlılar grubun üçüncü maçında İstanbul’da Letonya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Letonya maçı 30 Mart Salı akşamı 21.45’te oynanacak. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçı Polonya Futbol Federasyonundan Daniel Stefanski yönetecek. Stefanski'nin yardımcılıklarını Konrad Sapela ve Michal Obukowicz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yunanistan'dan Aristotelis Diamantopoulos olacak.

Türkiye Letonya maçı bileti al | Milli maç biletleri satışta mı?
Türkiye Letonya maçı bileti al | Milli maç biletleri satışta mı?

Spor

Türkiye Letonya maçı bileti al | Milli maç biletleri satışta mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekonomi

"Düşüş kaçınılmaz" deyip açıkladı! Dolar ve altını olanlar dikkat

Milliyet yazarı Zeynep Aktaş bugünkü köşesinde "Risk algısının yükseldiği dönemlerde borsada genel düşüşler kaçınılmazdır. Bununla birlikte ..
Emekli general hedef gösterdi, yazarımızı linç etmeye kalkıştılar
Gündem

Emekli general hedef gösterdi, yazarımızı linç etmeye kalkıştılar

Yeni Akit Gazetesi yazarı ve Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarına giriş koşullar..
Masumlar Apartmanı geçmişe dönüyor! Seyirci ters köşe olacak
Medya

Masumlar Apartmanı geçmişe dönüyor! Seyirci ters köşe olacak

TRT1 ekranında izleyicilerle Salı akşamları buluşmaya devam eden Masumlar Apartmanı dizisinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Dizinin 27 bölümü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay