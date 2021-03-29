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Spor Türkiye Letonya maçı kadrosu
Spor

Türkiye Letonya maçı kadrosu

Türkiye-Letonya muhtemel 11 | Türkiye, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 3.maçında Letonya ile karşı karşıla gelecek. Milli Takım kadrosundan 3 futbolcu daha koronavirüs sebebiyle çıkarıldı. Peki, Türkiye Letonya maçı kadrosuna kimler alındı? Türkiye Letonya maçı 11’i

Yeniakit Publisher
2021-03-29 18:59:00 -
Türkiye Letonya maçı kadrosu

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 3.maçında Türkiye, 30 Mart Salı akşamı Letonya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılarda koronavirüs paniği yaşanıyor. Peki, korona olanların yerine hangi futbolcular kadroya alındı?

Türkiye Letonya maçı kadrosu

Koronavirüs testleri pozitif çıkan üç oyuncunun kamptan ayrıldığını yerine 3 isim eklendiğini belirten Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Bugün aramızda olmayan 8 oyuncu var, 8 oyuncu kadroda yok. 3 oyuncu ekliyoruz. İlk kadroya davet ettiğimiz kadrodan şu anda 8 futbolcumuz yok. Milli Takım'a Alpaslan Öztürk (Göztepe), Bünyamin Balcı (Antalyaspor) ve Enis Destan'ı (Altınordu) aldık. Olağanüstü koşullar itibariyle bunu yapıyoruz" dedi.

Türkiye Letonya maçı muhtemel 11’i

Uğurcan, Zeki, Çağlar, Ozan, Umut Meraş, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak Yılmaz

Milli Takım’da korona olan futbolcular? Hangi futbolcular milli takımdan ayrıldı?
Milli Takım’da korona olan futbolcular? Hangi futbolcular milli takımdan ayrıldı?

Spor

Milli Takım’da korona olan futbolcular? Hangi futbolcular milli takımdan ayrıldı?

 

 

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