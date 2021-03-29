2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 3.maçında Türkiye, 30 Mart Salı akşamı Letonya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılarda koronavirüs paniği yaşanıyor. Peki, korona olanların yerine hangi futbolcular kadroya alındı?

Türkiye Letonya maçı kadrosu

Koronavirüs testleri pozitif çıkan üç oyuncunun kamptan ayrıldığını yerine 3 isim eklendiğini belirten Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Bugün aramızda olmayan 8 oyuncu var, 8 oyuncu kadroda yok. 3 oyuncu ekliyoruz. İlk kadroya davet ettiğimiz kadrodan şu anda 8 futbolcumuz yok. Milli Takım'a Alpaslan Öztürk (Göztepe), Bünyamin Balcı (Antalyaspor) ve Enis Destan'ı (Altınordu) aldık. Olağanüstü koşullar itibariyle bunu yapıyoruz" dedi.

Türkiye Letonya maçı muhtemel 11’i

Uğurcan, Zeki, Çağlar, Ozan, Umut Meraş, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak Yılmaz