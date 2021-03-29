Türkiye Letonya maçı hangi statta? Türkiye Letonya maçı nerede oynanacak?
Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçlarında adete tarih yazıyor. İlk maçına Hollan’da ile başlayan A Milli Takımımız, Hollanda’yı yenmesinden sonra ikinci maçını Norveç ile oynadı. Norveç’i de sahada devre dışı bırakan Türkiye, şimdi de Dünya Kupası Elemeleri maçında üçüncü randevusunu Letonya ile olacak. Letonya karşılaşması Türkiye’de oynanacak. Türkiye Letonya maçı biletleri de satışa çıkarıldı. Peki Türkiye Letonya maçı nerede oynanacak? Türkiye Letonya maçı hangi sahada oynanacak? İşte Türkiye-Letonya maçı son durum bilgileri.
A Milli Takım, Letonya karşılaşmasıyla 2021 yılındaki üçüncü maçına çıkacak. Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi. Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Türkiye Letonya maçı bilet satışları başladı mı?
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının biletleri 29 Mart Pazartesi saat 15.00'te satışa çıkıyor. Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatları 25 ve 50 TL olarak belirlendi.
Türkiye Letonya maçı hangi statta?
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasıda A Milli Takım'ın Letonya ile 30 Mart Salı günü saat 21.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak. Karşılaşma ekran başından canlı izlenebilecek.
Türkiye Letonya maçında kaç seyirci alınacak?
Türkiye-Letonya karşılaşmasını 76.761 seyirci kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Türkiye - Letonya maçını 11.514 taraftar seyredecek.
Letonya mücadelesi ile 1,5 yıl aradan sonra seyircili ilk maçına çıkacak Milli Takım Dünya Kupası Elemeleri'nde grubun ilk maçında Hollanda'yı 4-2'lik skorla geçtikten sonra Norveç'i İspanya'nın Malaga kentinde 3-0'lık net bir sonuçla mağlup etti.
2022 Dünya Kupası Elemeleri puan durumu