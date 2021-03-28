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Spor Türkiye Letonya maçı bileti al | Milli maç biletleri satışta mı?
Spor

Türkiye Letonya maçı bileti al | Milli maç biletleri satışta mı?

Türkiye Letonya maçı bileti nereden alınır? 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında Türkiye, Letonya ile karşı karşıya gelecek. TFF, maçın yüzde 15 kapasite ile seyircili oynanacağını açıkladı. Peki, Milli maç biletleri nereden alınır? Türkiye Letonya maçı bileti al

Yeniakit Publisher
2021-03-28 16:50:00 -
Türkiye Letonya maçı bileti al | Milli maç biletleri satışta mı?

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda önce Hollanda ardından da Norveç'i mağlup etti. Ay-yıldızlılar 30 Mart Salı akşamı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Letonya ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu söz konusu maçın seyircili olacağını duyurdu. Peki, Türkiye Letonya maçı biletleri satışa çıktı mı?

Türkiye Letonya maçı bileti al | Milli maç biletleri satışta mı?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, “2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda 30 Mart Salı günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır. Sadece bu milli maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ve HES kodu zorunlu olacaktır. Türkiye-Letonya maçının biletleri ile ilgili detaylar ayrıca ilan edilecektir” denildi.

 

 

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