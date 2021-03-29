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Spor Türkiye Letonya bileti al | Türkiye Letonya maçı bileti kaç TL?
Spor

Türkiye Letonya bileti al | Türkiye Letonya maçı bileti kaç TL?

Milli maç bileti al | 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 3.hafta maçında Türkiye ile Letonya ile karşı karşıya gelecek. Müsabakaya stat kapasitesinin yüzde 15 oranında seyirci alınacak. Maçı tribünden izlemek isteyenler biletlerin satışa çıkıp çıkmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye-Letonya maç bileti kaç lira? Türkiye Letonya maç bileti al

Yeniakit Publisher
2021-03-29 15:36:00 -
Türkiye Letonya bileti al | Türkiye Letonya maçı bileti kaç TL?

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 3.maçında Letonya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Letonya maçı biletleri satışa çıktı mı?

Türkiye Letonya bileti al | Türkiye Letonya maçı bileti kaç TL?

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye-Letonya maçına seyirci alma kararı aldı. Maça, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yüzde 15 kapasitesinde seyirci alınacak. Maç biletleri ise 29 Mart Pazartesi günü saat 15.00 itibariyle satışa çıktı. Seyircilerin HES kodu alması zorunlu. Bilet fiyatları 25 TL ve 50 TL olarak belirlendi.

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