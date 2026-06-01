  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erdem Atay’ın “Geçmiş olsun CHP’ye” sözleri… “Sırf bu ses kaydından dolayı İstanbul İl Kurultayı’nın iptali söz konusu” Mahkemeyi yine mitinge çevirdi! Yolsuz Ekrem yola çağırdı: Kadınlar gençler, çocuklar! Hazır olun… İYİ Parti'den CHP'deki mutlak butlan rezaletine ilk yorum! Kavuncu koltuk kavgasıyla çalkalanan ortaklarına siper oldu TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan CHP açıklaması MİT devreye girdi! Maçları kaçak yayınlayan o zanlı yakalandı Ateşkesi ihlal etmişti! Katil İsrail füzelerle vuruldu İran'dan dengeleri sarsacak karar: Durduruldu Dışkı yemeyi bıraktı: 50 kilo verdi İşte gündem maddeleri! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı CHP’de grup toplantısı muamması sürüyor! Özel: Yarın grup toplantısını yapacağım!
Spor Türkiye, Kuzey Makedonya’yı 4 golle geçti! Milliler Kadıköy’de şov yaptı
Spor

Türkiye, Kuzey Makedonya’yı 4 golle geçti! Milliler Kadıköy’de şov yaptı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye, Kuzey Makedonya’yı 4 golle geçti! Milliler Kadıköy’de şov yaptı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamındaki ilk maçında Kuzey Makedonya’yı 4-0 mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarına Kadıköy’de farklı galibiyetle başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi. Milliler, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı karşılaşmadan 4-0’lık skorla galip ayrıldı.

 

Ay-yıldızlıların gollerini Orkun Kökçü, Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz kaydetti.

A Milliler, bu müsabakanın ardından yarın ABD'ye gidecek ve 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Inter Miami FC Stadyumu'nda Venezuela ile ikinci ve son hazırlık maçını oynayacak.

 

Kırmızı-beyazlılar daha sonra ise Dünya Kupası’ndaki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek.

Milli takım kampında iki yıldıza pasta sürprizi
Milli takım kampında iki yıldıza pasta sürprizi

Spor

Milli takım kampında iki yıldıza pasta sürprizi

ABD Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı
ABD Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı

Spor

ABD Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı

Milli takım maçlarına özel karar! Dünya Kupası için mesai saati değişti
Milli takım maçlarına özel karar! Dünya Kupası için mesai saati değişti

Spor

Milli takım maçlarına özel karar! Dünya Kupası için mesai saati değişti

A Milli Takım Kadıköy'de Kuzey Makedonya'yı ağırlıyor
A Milli Takım Kadıköy'de Kuzey Makedonya'yı ağırlıyor

Spor

A Milli Takım Kadıköy'de Kuzey Makedonya'yı ağırlıyor

FIFA Dünya Kupası'nda rakiplerimizden biri! İşte Avustralya milli takım kadrosu
FIFA Dünya Kupası'nda rakiplerimizden biri! İşte Avustralya milli takım kadrosu

Spor

FIFA Dünya Kupası'nda rakiplerimizden biri! İşte Avustralya milli takım kadrosu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

A Milli Futbol Takımımız, rakibi ciddiye alarak iyi oynadı, bizim attığımız gollerden fazlasını kaçırdık, onların bir pozisyonu oldu, onu da kalecimiz kurtardı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23