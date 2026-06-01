Dışkı yemeyi bıraktı: 50 kilo verdi

Fatih Altaylı'nın programına katılan Prof. Dr. Celal Şengör'ün son hali özellikle sosyal medyada gündem oldu. Altaylı açılış konuşmasında "Çok sevdiğiniz eski şişman yeni zayıf Celal Şengör burada. Karizmanızın yüzde 50'sini kaybettiniz biliyorsunuz değil mi?" dedi. Şengör ise "Evet söyleyip duruyorsun" dedi.

Devamında ise Altaylı, Celal Şengör'ün ilaçlar sayesinde 50 kilo verdiğini duyunca "Artık yeter" diyerek arkadaşını ilaç konusunda uyardı. Prof. Dr. Şengör ise bunun üzerine zayıflama iğnesini yavaş yavaş kestiğini söyledi. Şengör’ün son hali sosyal medyada da gündem oldu. Bir çok kullanıcı Şengör’ün geçmişte dışkı yediğini açıkladığı sözlerine dikkat çekerek “Dışkıyı bırakmak yaramış! Bırakınca 50 kilo vermiş” yorumları yaptı.

İNSAN DIŞKISI ACI

Şengör 2018’de verdiği bir röportajda “Kendi dışkınızı hiç yediniz mi? Beğendiniz mi? Dışkı yemek isteyenlere neler önerirsiniz?” sorusu üzerine şöyle konuşmuştu: “Yedim. Hatta onun dışında İsviçre'de benim doktora alanımda otlayan ineklerinkini de tattım. Dağ keçilerinin de tattım. Özellikle insan dışkısı acıydı. Ötekiler de tatlıydı ama insanınki kadar acı değildi. Bu bir merak meselesidir, merak eden her şeyi dener.”