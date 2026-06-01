Siyonist rejimde skandalların gölgesinde atama! Çocuk casus kullanan kirli general resmen Mossad'ın başına geçti

İsrail Yüksek Mahkemesi'nin itirazları reddetmesinin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun askeri sekreteri Roman Goffman'ın Mossad Direktörü olarak atanması kesinleşti.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Yüksek Mahkemesi Goffman'ın Mossad Başkanı olarak atanmasına itirazları reddetti.

Habere göre, mahkeme itiraz başvurularında gerekçe olarak sunulan Goffman'ın reşit olmayan bir İsrailliyi muhbir olarak kullanmasının mesleki etiğe gölge düşürmediğine ve görevi yürütmesine engel teşkil etmediğine karar verdi.

Yüksek Mahkeme'nin oy çokluğuyla aldığı kararla Goffman'ın salı günü resmen göreve başlamasının önündeki hukuki engellerin kalktığı bildirildi.

Yüksek Mahkemenin itirazları nihai olarak geri çevirmesiyle birlikte Başbakan Binyamin Netanyahu'nun askeri sekreterliğini yürüten Tümgeneral Roman Goffman'ın salı günü itibarıyla görev süresi dolan David Barnea'dan koltuğu devralarak yeni Mossad Direktörü olması kesinleşmiş oldu.

- Uri Elmakias skandalı

İstihbarat deneyiminin olmaması ve geçmişindeki usulsüzlükleri nedeniyle eleştirilen Gofman'ın, 2015-2017 yılları arasında işgal altındaki Batı Şeria'da görev yaparken, gerekli izinleri almadan ve yasal prosedürleri izlemeden Filistinli muhbirler devşirdiği ve onları kurallara aykırı faaliyetlerde kullandığı belirtiliyor.

Gofman'ın en büyük skandalı ise 2022'de işgal altındaki Golan Tepeleri'nde tümen komutanıyken 17 yaşındaki İsrailli Uri Elmakias'ı bir istihbarat operasyonunda kullanması oldu.

Gofman'ın, İran ve Hizbullah'a yönelik bir nüfuz operasyonu kapsamında, reşit olmayan bu gence sosyal medyada yayımlaması için gizli bilgileri verdiği iddia edildi.

Elmakias'ın orduyla hiçbir resmi bağı yoktu ve işe alınma süreci Gofman'ın Genelkurmay'daki üstlerinden tamamen habersiz yürütüldü.

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak), Elmakias'ın internetteki faaliyetlerini fark edince genci casusluk şüphesiyle tutukladı. Sorgulama sırasında Elmakias, kendisini işe alan asıl ismin doğrudan Gofman olduğunu itiraf etti. Ancak operasyonun, özellikle Elmakias'ın reşit olmaması gibi nedenlerle yasal sınırları aştığı anlaşılınca, Gofman bu genci tanıdığını dahi reddederek olayın arkasında durmadı.

Elmakias, bir buçuk yılını gözaltında, defalarca sorgulanarak, istismara uğrayarak geçirdikten sonra mahkeme tarafından tamamen beraat ettirilmesinin ardından Gofman'dan hesap sorulması ve tazminat talebinde bulundu.