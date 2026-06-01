MİT devreye girdi! Maçları kaçak yayınlayan o zanlı yakalandı

Başta Trendyol Süper Lig'deki maçlar olmak üzere bütün liglerdeki karşılaşmaları internet sitesi üzerinden kaçak yayınlayan şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ortak çalışması sonucu düzenlenen operasyonla yakalandı.

Türkiye’nin konuştuğu o maç yayıncısı yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ile yaptığı çalışmada, kullanıcıların belirli bir ücret ve abonelik karşılığında izleyebildiği Türkiye Süper Lig müsabakalarının bir internet sitesi üzerinden yetkisiz şekilde yayınlandığı tespit edildi.

Ekipler, siteye erişim sağlandığında kullanıcıların yasa dışı bahis sitelerine yönlendirilmesine ve teşvik edilmesine yönelik içeriklere yer verildiğini de belirledi.

Söz konusu internet sitesini Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Selçuk Y.'nin yönettiğini tespit eden ekipler, şüpheliyi adresine düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.

İstanbul'a getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

