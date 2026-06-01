Kastamonu'da üzen haber: Köyün tek camisi yangında kül oldu
Gündem

Kastamonu'da üzen haber: Köyün tek camisi yangında kül oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kastamonu'da üzen haber: Köyün tek camisi yangında kül oldu

Kastamonu'nun Daday ilçesindeki Kayı köyünün camisi, çıkan yangında gasilhane ve yemekhane ile birlikte tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

İlçeye bağlı Kayı köyünde 1976 yılında yapılan camide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Camiden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine köye Daday, Azdavay ve Pınarbaşı itfaiye ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

MİNARE YIKILDI

Kontrol altına alınan yangında, cami, gasilhane ve yemekhane zarar gördü. Caminin minaresi yıkıldı.

Kayı köyü Muhtarı İbrahim Terzi, gazetecilere, camiden dumanların yükseldiğini görünce olay yerine geldiğini belirterek şunları söyledi: "Camiye gelip itfaiyeyi aradık. İtfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler geldi, onlar müdahalede bulundu."

"Camimiz, 1976 yılında yapılmıştır. Caminin yanında morg var, yemekhane var. Onlar da zarar gördü, hepsi yandı. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz."

