İran'dan dengeleri sarsacak karar: Durduruldu

İran basını, Tahran yönetiminin, Lübnan'a ve Gazze'ye yapılan saldırıların ardından ABD ile müzakereleri askıya aldığını duyurdu.

ABD-İran müzakereleri belirsizliğin gölgesinde devam ederken İsrail'in Lübnan'a başlattığı yeni hava saldırısı ipleri bir kez daha kopma noktasına getirdi.

İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı, Tahran yönetiminin ABD ile yürüttüğü müzakere sürecini durdurduğunu duyurdu. Tahran yönetiminin, Hürmüz Boğazı'nı tamamen bloke etmek ve tüm cepheleri aktive etmek için askeri takvim belirlediği öne sürüldü.