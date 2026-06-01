Afrika'nın umudu Türkiye: AK Parti'den rekor kurban ve gıda yardımı
Recep Yeşil Giriş Tarihi:

Afrika'nın umudu Türkiye: AK Parti'den rekor kurban ve gıda yardımı

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Kurban Bayramı'nda da Afrika'daki mazlumları yalnız bırakmadı. 2016'dan bu yana Etiyopya'nın Gonder, Lisana ve Sigmo bölgelerinde yürüttüğü insani yardım çalışmalarının 8. sine bu yıl da devam eden teşkilat, toplam 235 adet büyükbaştan 1638 hisse kurban keserek 33 ton et ulaştırdı. 6.500 aileye kurban eti yardımı yapıldı. Ayrıca 400 aileye 10 bin dolar zekât yardımı gerçekleştirildi. 200 yetim kız çocuğuna ve annelerine ise kadın kollarının hazırladığı bez torba, bez bebek ve bayramlık şeker torbası dağıtıldı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Etiyopya bizim için bir hicret yurdudur. Oraya vefa borcumuz var" diyerek, yardımların hem insani hem de tarihî bir sorumluluğun gereği olduğunu vurguladı.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Kurban Bayramı’nda Afrika’daki kardeşlerini yalnız bırakmadı. Avrupa’nın sömürü düzenine karşı Türkiye’nin şefkat elini uzatan teşkilat, Etiyopya’da 6.500 aileye 33 ton et ulaştırdı. AK Parti Ankara İl Başkanlığı’nın, ilk hicret yurdu olan Etiyopya’ya uzattığı gönül köprüsü 8. yılında da yıkılmadı. 2016 yılından bu yana geleneksel olarak sürdürülen insani yardım çalışmaları kapsamında bu yıl da Gonder, Lisana ve Sigmo bölgelerinde büyük bir dayanışma örneği sergilendi.

6.500 AİLEYE 33 TON ET DAĞITILDI - AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Etiyopya'da zor şartlar altında yaşayan 6.500 aileye Kurban Bayramı'nda 33 bin kilogram (33 ton) et dağıttı. Yedi yıl önce kurulan yardım köprüsü bu yıl da devam etti. Etiyopya'nın Gonder, Lisana ve Sigmo bölgelerinde 235 adet büyükbaştan 1638 hisse kurban kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

6.500 AİLEYE KURBAN ETİ VE 400 AİLEYE ZEKÂT YARDIMI - Bu yıl da mazlumları yalnız bırakmayan AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Etiyopya'nın Gonder, Lisana ve Sigmo bölgelerinde yaşayan Müslümanlara kurban eti ve zekât yardımı ulaştırdı. Bölgede toplam 235 adet büyükbaştan 1638 hisse kurban edildi. Elde edilen 33 bin kilogram et, 6.500 aileye ulaştırıldı. Ayrıca 400 aileye 10 bin dolar zekât yardımı yapılırken, 200 yetim kız çocuğuna ve annelerine kadın kollarının hazırladığı bez torba, bez bebek ve bayramlık şeker torbası dağıtıldı.

“İLK HİCRET YURDUNA VEFA BORCUMUZ VAR” - AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yardımların yalnızca insani bir görev değil, aynı zamanda tarihî bir sorumluluk olduğunu belirtti. Etiyopya’nın İslam tarihindeki önemine dikkat çeken Özcan, şu ifadeleri kullandı: “Kıymetli teşkilat mensuplarımızın ve vefakâr milletimizin destekleriyle Habeşistan, Etiyopya’daki ak külliyemizde kurbanlarımızı ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırdık. İlk hicret yerinde Necaşi’nin torunlarına, Efendimizin ümmeti olarak vefayı gösterdik, selam verdik. Orada edilen her duada, uzanan her mazlum elinde Ankara teşkilatımızın emeği, alın teri ve ihlası vardı.”

“BİZİM YOLUMUZ GÖNÜL YOLUDUR” - Yapılan yardımların AK Parti’nin siyaset anlayışının bir yansıması olduğunu vurgulayan Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İşte bizim davamızın özü budur. Sadece konuşan değil, dertlenen, paylaşan, kardeşlik hukukunu büyüten bir hareketiz elhamdülillah. Kıymetli kardeşlerim, bizim yolumuz sadece siyasi bir yol değil. Bizim yolumuz millet yolu, hizmet yolu, gönül yoludur. Birliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece Allah’ın izniyle aşamayacağımız hiçbir engel yoktur.”

