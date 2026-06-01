  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Almanya’ya göç yüzde 45 azaldı Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul Havalimanı'nda tüm zamanların rekoru kırıldı İmamoğlu ve saz arkadaşları hakim karşısında! 42'nci duruşma başladı İzmir'de orman alarmı! Valilik 5 aylık yasak kararı aldı CHP’li Berhan Şimşek CHP'lilere beddua etti: Oyu, ocakları batsın! ‘İşkence yapmaktan zevk alan sapıklar’ Hayvandan da aşağılar! 2. Dünya Savaşı’ndan kalma mühimmat patladı! Ölü ve yaralılar var İsrail’i eleştiren İki Türk İngiltere'ye alınmadı! Tamar Tanrıyar'dan dikkat çeken iddialar: CHP operasyonunun düğmesine ABD'de basıldı Ekrem talimat verdi, Özgür ekibi topladı
Gündem MİT Başkanı Kalın, Hamas heyeti ile Ankara'da bir araya geldi
Gündem

MİT Başkanı Kalın, Hamas heyeti ile Ankara'da bir araya geldi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
MİT Başkanı Kalın, Hamas heyeti ile Ankara'da bir araya geldi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin değerlendirmeler yapılırken, Türkiye'nin Gazze'de kalıcı barışın sağlanması için çabalarını yoğunlaştırmaya devam edeceğinin altı çizildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin görüşme gerçekleştirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kalın, Ankara'da Hamas temsilcileri ile bir araya gelerek, anlaşmayla ilgili değerlendirmede bulundu.

Görüşmede, Hamas heyeti, ateşkes kurallarına uyduklarını belirterek, İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında MİT Başkanı Kalın'a bilgi verdi.

İsrail ordusunun, Kurban Bayramı boyunca Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarılar görüşmenin başlıkları arasında yer alırken, garantör ülke Türkiye'nin, Gazze'de ateşkesin uygulanması yönündeki çalışmalarına değinildi.

Görüşmede, İsrail'in ihlallerinin önlenmesi için atılacak adımlar da değerlendirildi.

Başta Kudüs olmak üzere, İsrail'in tüm bölgeyi hedefleyen işgal ve istikrarsızlaştırma politikalarına karşı durulması gerektiğinin altı çizilen görüşmede, hiçbir "oldubitti"ye izin verilmeyeceği vurgusu yapıldı.

Ateşkesin birinci aşamasına ilişkin İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesinin sağlanması ve müzakere sürecinin ilerleyişine dair değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede, Türkiye'nin Gazze'ye sağladığı insani yardımlar hakkında da bilgilendirme yapıldı, daha fazla yardım girişinin sağlanması için bölge ülkeleri ve uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülen çalışmalar ele alındı.

Hamas heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için gösterdiği çabalar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletirken, Türkiye'nin, Gazze'de kalıcı barışın sağlanması için çabalarını yoğunlaştırmaya devam edeceğinin altı çizildi.

MİT'ten Suriye'de büyük operasyon! Çok sayıda tutuklama var
MİT'ten Suriye'de büyük operasyon! Çok sayıda tutuklama var

Gündem

MİT'ten Suriye'de büyük operasyon! Çok sayıda tutuklama var

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23