  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail’i eleştiren İki Türk İngiltere'ye alınmadı! Tamar Tanrıyar'dan dikkat çeken iddialar: CHP operasyonunun düğmesine ABD'de basıldı Ekrem talimat verdi, Özgür ekibi topladı Sözcü TV de gerçeği gördü! CHP'deki bölünme iktidar hesabını değiştirdi mi? CHP'lilerin ikiyüzlülüğüne bakın! İBB'nin açtığı ilanı görenler pes dedi İngiliz topa girdi ABD’nin hasarı çok büyük Boyaları döküldü TBMM’nin bu haftaki gündemi belli oldu! Gözler CHP’de olacak Türkiye büyüme rakamları belli oldu Trump, İran ABD ile anlaşmaya varmak istiyor ama… Siyonist istemiyor! Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor: ABD İran üslerini vurdu, Kuveyt'e saldırı düzenlendi!
Seyahat Kazakistan’dan Dalaman’a ilk uçuş gerçekleştirildi
Seyahat

Kazakistan’dan Dalaman’a ilk uçuş gerçekleştirildi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kazakistan’dan Dalaman’a ilk uçuş gerçekleştirildi

Yaz sezonu boyunca devam edecek seferler kapsamında Air Astana, Kazakistan’dan Dalaman’a haftada 4 uçuş gerçekleştirecek. Programda Almatı’den 2, Astana’dan ise 2 frekans yer alacak.

Kazakistan’dan Muğla’nın Dalaman ilçesine direkt uçuşlar kapsamında Almatı’dan gerçekleşen ilk seferde Dalaman Havalimanına gelen 176 yolcu, terminalde havalimanı yetkilileri tarafından çiçekler ve Kazakistan’a özgü geleneksel ikramlarla ağırlandı.

Bu yeni bağlantı, Dalaman Havalimanı’nın uluslararası uçuş ağını güçlendirme ve bölgeyi farklı pazarlara açma hedefi doğrultusunda önemli bir adım olduğu açıklandı. Yaz sezonu boyunca devam edecek seferler kapsamında Air Astana, Kazakistan’dan Dalaman’a haftada 4 uçuş gerçekleştirecek. Programda Almatı’den 2, Astana’dan ise 2 frekans yer alacak.

Kazakistan’dan gelen ilk yolcuları karşılama kapsamında Kazak yolculara karanfiller takdim edilirken, Baursak ve Jent gibi Kazakistan’ın geleneksel tatlarından hazırlanan ikramlıklar sunuldu. Uçuş ekibine ise günün anısına çiçek ve pasta verildi. Kazakistan pazarının son yıllarda Türkiye’ye ve özellikle Muğla’ya yönelik ilgisinin artmasıyla birlikte, Dalaman’a başlatılan uçuşların bölge turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Yeni bağlantı sayesinde Almatı ve Astana’dan Dalaman’a erişim daha hızlı ve konforlu hale gelirken; Fethiye, Marmaris, Göcek ve çevresindeki turizm destinasyonlarının Orta Asya pazarındaki görünürlüğünün de güçlenmesi hedefleniyor.

Sezon boyunca sürdürülecek uçuşlarla birlikte Dalaman Havalimanı’nın uluslararası bağlantı ağının güçlenmesi, Muğla’nın farklı pazarlardaki erişilebilirliğinin artması ve bölge turizmine yönelik hareketliliğin desteklenmesi bekleniyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23