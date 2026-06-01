TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan CHP açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un ifadeleri şöyle:

"TBMM kendini mahkeme yerine koyamaz. CHP bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalı"

"Meclis Başkanlığı parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir"

"Meclis Başkanlığı parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir. Meclis Başkanlığının tarafsızlık ilkesi gereği bunu korumaya dikkat ediyoruz"

Terörsüz Türkiye

"(Terörsüz Türkiye) Ortada böylesine önemli bir kazanım varken bunu kaybetmemek, partilerin oluşturduğu geniş mutabakatın gerisine düşmemek lazım"