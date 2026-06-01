Ateşkesi ihlal etmişti! Katil İsrail füzelerle vuruldu

İsrail güçleri, ateşkesi yine ihlal ederek Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgelerine bombardıman düzenledi. Saldırıların ardından Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri altyapıyı füzelerle hedef alarak derhal misillemede bulundu.

Aydınlık’ın haberine göre, İsrail Ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenlendi. Pazartesi günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun emriyle yapılan saldırıda Beyrut'un güney banliyöleri (Dahiye) hedef alındı.

İsrail savaş uçakları en son 28 Mayıs'ta başkenti vurmuştu. Haftalardır Amerikan basını ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu'yu Beyrut'a saldırı düzenlemekten alı koyduğu iddia ediliyordu.

NETANYAHU TALİMAT VERDİ

Siyonist Netanyahu pazartesi günü erken saatlerde Lübnan'a yönelik saldırıların genişletileceğini ve Beyrut'un da hedef alınacağını duyurdu. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre başkentin güneyinde yaşayan halk tedbir amaçlı olarak bölgeyi terk etmeye başladı.

El-Cezire'nin bildirdiğine göre İsrail Ordusu aynı saatlerde Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye bölgesine de hava saldırısı düzenledi.

KUZEYE MİSİLLEME YAPILDI

Hizbullah gelişmeler üzerine İsrail'in kuzeyindeki Taberiye kentinde yer alan İsrail askeri altyapısını füzelerle hedef aldıklarını açıkladı. Direnişten yapılan yazılı açıklamada, saldırısının Lübnan'ı savunmak ve İsrail'in ateşkes ihlaline karşılık olarak düzenlendiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA BÖLGEYİ HEDEF ALDI

NNA'nın haberine göre Dahiye ve Nebatiye'ye yapılan hava baskınlarından önceki saatlerde İsrail Ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Brika, Tul, Kefrsir, Haruf ve Şukin başta olmak üzere çok sayıda bölgeyi hedef aldı. Lübnan basını saldırılarda en az altı kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.