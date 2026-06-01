Mahkemeyi yine mitinge çevirdi! Yolsuz Ekrem yola çağırdı: Kadınlar gençler, çocuklar! Hazır olun…

CHP’nin yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu, 68’i tutuklu toplam 414 sanığın yargılandığı davanın duruşması, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No’lu duruşma salonunda görüldü. Duruşma, saat 11.06’da tutuklu reklamcı Vedat Şahin’in savunmasıyla başladı. Ardından duruşmaya bir saat ara verildi. Aradan sonra salona getirilen Ekrem İmamoğlu, izleyici bölümüne dönerek mahkemeyi miting alanına çevirdi.

YAVAŞ VE ÖZEL’E TEŞEKKÜR

Salondakilerin Kurban Bayramı’nı kutlayan İmamoğlu, “Bayramdan bugüne çok daha güçlüyüz. Sevgili arkadaşlar, çok yakında çok daha güzel günler gelecek; bunu bilin” dedi. CHP Lideri Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da teşekkür eden İmamoğlu, “Tarihin görmediği en cesur kardeşlik ruhunu bana yaşatan Genel Başkanımız Özgür Özel’e teşekkür ediyorum. Tarihin en doğru tarafında duran Mansur Yavaş’a da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

HEPSİNİN DAĞ GİBİ YANINDAYIM

Türkiye’nin tarihi bir süreçten geçtiğini söyleyen İmamoğlu, “Sevgili kardeşlerim, çok tarihi bir dönemden geçiyoruz. Bunu unutmayın. Bu davada büyük mücadele veren masum arkadaşlarıma, belediye başkanlarıma, bürokratlarıma ve bütün yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepsinin dağ gibi yanındayım. Kimsenin masumiyetine laf söyletmem; söyleyenin karşısında da en dik duruşu ben gösteririm” diye konuştu.

TARİHİN EN BÜYÜK YÜRÜYÜŞÜNÜ BAŞLATACAĞIZ

Konuşmasının sonunda, bir de çağrıda bulunan İmamoğlu, “Çocuklar, gençler, kadınlar; herkes hazır olsun. En büyük coşkuyla hazır olun. Milletimiz çok büyük bir yürüyüş başlatacak. Ruhumuz Kuvayı Milliye ruhudur. Yolumuzdaki en büyük karakter değişimdir. Bunu unutmayın” dedi. İmamoğlu sözlerini, “Çocuklar, gençler, kadınlar ve halkımızla birlikte, büyüyerek ve çoğalarak tarihin en büyük yürüyüşünü başlatacağız” dedi.