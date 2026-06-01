40 dakika boyunca kümeste dehşet yaşandı! Sokak köpekleri 30 tavuğu telef etti
Bursa Mudanya'da başıboş köpekler, bir sitenin bahçesindeki kümese girerek yaklaşık 40 dakika boyunca tavuklara saldırdı.
Olay, 30 Mayıs sabahı, Güzelyalı Siteler Mahallesi Eski Bursa Asfaltı Caddesi yakınlarındaki kümeste meydana geldi. Bölgede dolaşan 3 başıboş köpek, 1 sitenin bahçesindeki kümese girip yaklaşık 40 dakika boyunca tavuklara saldırdı. 30 tavuk öldü, 2 tavuk canlı kaldı. Köpeklerin daha sonra yan taraftaki başka kümese de girip, buradaki 3 tavuğu da parçaladığı öğrenildi. Köpekler, çevredekilerin müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.
Kalıcı çözüm isteniyor
Olayı tatil dönüşü öğrenen kümesin sahibi Sevgi Türay, kendisine telefonla ulaşan DHA muhabirine, "Emek vererek büyüttüğümüz tavuklarımız telef oldu. Asıl endişemiz bu köpeklerin yarın çocuklara zarar verme ihtimali. Bahçelere rahatlıkla girebiliyorlar. Evde 6 yaşında, komşumuzda ise 4 yaşında çocuk var. Çocuklarımızın güvenliği konusunda endişeliyiz” dedi.
Mahalleli ise bölgede başıboş köpeklerin sık sık görüldüğünü belirterek, yetkililerden soruna kalıcı çözüm için destek istedi.
