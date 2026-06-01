  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'dan dengeleri sarsacak karar: Durduruldu Dışkı yemeyi bıraktı: 50 kilo verdi İşte gündem maddeleri! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı CHP’de grup toplantısı muamması sürüyor! Özel: Yarın grup toplantısını yapacağım! Allah sizi kahretsin! İsrail, Hıristiyanlara 'İsrail'i desteklemedikleri için Tanrı'dan af seansı' düzenletti WDR’nin radyo yayınlarını kaldırma kararına tepki büyüyor Siyonist uşağı Türkçeden korktu CHP’deki işten çıkarmalar gündem olmuştu! Sebebi açıklandı Maalesef acı haber! Şehit sayısı yükseldi Haber doğrulandı! Bosch’dan çok konuşulacak İsrail kararı CHP'li belediye AK Parti'ye geçti
Aktüel 40 dakika boyunca kümeste dehşet yaşandı! Sokak köpekleri 30 tavuğu telef etti
Aktüel

40 dakika boyunca kümeste dehşet yaşandı! Sokak köpekleri 30 tavuğu telef etti

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bursa Mudanya'da başıboş köpekler, bir sitenin bahçesindeki kümese girerek yaklaşık 40 dakika boyunca tavuklara saldırdı.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde başıboş köpeklerin kümese girip dakikalarca tavuklara saldırması, mahallede tedirginliğe neden oldu.

 

Olay, 30 Mayıs sabahı, Güzelyalı Siteler Mahallesi Eski Bursa Asfaltı Caddesi yakınlarındaki kümeste meydana geldi. Bölgede dolaşan 3 başıboş köpek, 1 sitenin bahçesindeki kümese girip yaklaşık 40 dakika boyunca tavuklara saldırdı. 30 tavuk öldü, 2 tavuk canlı kaldı. Köpeklerin daha sonra yan taraftaki başka kümese de girip, buradaki 3 tavuğu da parçaladığı öğrenildi. Köpekler, çevredekilerin müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.

 

Kalıcı çözüm isteniyor

Olayı tatil dönüşü öğrenen kümesin sahibi Sevgi Türay, kendisine telefonla ulaşan DHA muhabirine, "Emek vererek büyüttüğümüz tavuklarımız telef oldu. Asıl endişemiz bu köpeklerin yarın çocuklara zarar verme ihtimali. Bahçelere rahatlıkla girebiliyorlar. Evde 6 yaşında, komşumuzda ise 4 yaşında çocuk var. Çocuklarımızın güvenliği konusunda endişeliyiz” dedi.

 

Mahalleli ise bölgede başıboş köpeklerin sık sık görüldüğünü belirterek, yetkililerden soruna kalıcı çözüm için destek istedi.

Köpek için birbirlerine girdiler! Arnavutköy'de tekme tokat kavga!
Köpek için birbirlerine girdiler! Arnavutköy'de tekme tokat kavga!

Yerel

Köpek için birbirlerine girdiler! Arnavutköy'de tekme tokat kavga!

Almanya başıboş köpek sorununu böyle çözmüş! Yıllık vergi ve sigortası var! Sokağa salanlara 25 bin Euro ceza
Almanya başıboş köpek sorununu böyle çözmüş! Yıllık vergi ve sigortası var! Sokağa salanlara 25 bin Euro ceza

Gündem

Almanya başıboş köpek sorununu böyle çözmüş! Yıllık vergi ve sigortası var! Sokağa salanlara 25 bin Euro ceza

Köpek, tüfekle birini vurup öldürdü
Köpek, tüfekle birini vurup öldürdü

Dünya

Köpek, tüfekle birini vurup öldürdü

Habertürk ne yapmaya çalışıyor? Kurban Bayramı sabahı köpek yayını!
Habertürk ne yapmaya çalışıyor? Kurban Bayramı sabahı köpek yayını!

Gündem

Habertürk ne yapmaya çalışıyor? Kurban Bayramı sabahı köpek yayını!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23