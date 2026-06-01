Aziz Yıldırım'dan Londra çıkarması! Görüştüğü isim ortaya çıktı

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da gerçekleştirilecek seçim öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Güçlü bir kadro kurarak sarı-lacivertli ekibi yeniden şampiyonluğa taşımayı hedefleyen Yıldırım'ın Lodra'da görüştüğü isim ortaya çıktı.

A Spor'un haberine göre; Savunma hattına sol ayaklı bir ismi transfer etmek isteyen Aziz Yıldırım, Manchester City'de forma giyen 31 yaşındaki Hollandalı futbolcu Nathan Ake için harekete geçti. Haberde, Yıldırım'ın kurmaylarının geçtiğimiz günlerde Londra'da Ake'nin temsilcileriyle görüştüğü kaydedildi.

Defans hattını Premier Lig kalitesinde bir isimle güçlendirmek isteyen Aziz Yıldırım’ın radarında Ake dışında iki önemli savunmacının daha olduğu belirtildi. Bu isimlerin Fulham'dan Calvin Bassey ile Bournemouth'tan Marcos Senesi olduğu aktarıldı.