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Spor Türkiye Kupası'nda son 16 tur programı açıklandı
Spor

Türkiye Kupası'nda son 16 tur programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu müsabaka programı belli oldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 09:07:00 -
Türkiye Kupası'nda son 16 tur programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalar 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde oynanacak.

Sahası boş bırakılan müsabakaların hangi sahalarda oynanacağı daha sonra ilan edilecek.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları programı şu şekilde:

17 Ocak Salı:

14.30 Demir Grup Sivasspor - Teco Karacabey Belediye Spor (Stat henüz açıklanmadı)

17.30 Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray (Kırbıyık Holding)

18 Ocak Çarşamba:

14.30 Vavacars Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir (Stat henüz açıklanmadı)

17.45 MKE Ankaragücü - Beşiktaş (Eryaman)

20.30 Hangikredi Ümraniyespor - Trabzonspor (Ümraniye Şehir)

19 Ocak Perşembe:

17.30 Gaziantep FK - Arabam.com Konyaspor (Kalyon)

20.30 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (Ülker)

 

Türkiye Kupası'nda son 16 tur programı açıklandı

 

 
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