Türkiye Kupası maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman saat kaçta?
Yarın hangi maçlar var? Ziraat Türkiye Kupası 5.tur heyecanı 28 Aralık Salı günü başlıyor. Futbolseverler sık sık ‘Yarın hangi maçlar var?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Türkiye Kupası’nda yarın hangi maçlar var?
Türkiye Kupası’nda heyecan 5. Tur maçlarıyla sürecek. Futbolseverler yarın yani 28 Aralık Salı günü hangi maçların oynanacağını araştırıyor.
Türkiye Kupası maçları ne zaman? Türkiye Kupası 5.Tur maçları yarın
Türkiye Kupası’nda 5.tur heyecanı başlıyor. Geride kalan sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. tur müsabakalarını geçen 27 takım, son 16 turuna yükselebilmek için mücadele edecek.
Kupada yarın, 29 Aralık Çarşamba ve 30 Aralık Perşembe günü tek maç eleme usulüne göre seribaşı takımların sahasında oynanacak 5. tur karşılaşmalarının programı şöyle:
28 Aralık Salı
13.00 Kasımpaşa-Kocaelispor
15.00 Atakaş Hatayspor-Nasadoge Menemenspor
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor
18.30 Trabzonspor-Beypiliç Boluspor
21.00 Galatasaray-Altaş Denizlispor
29 Aralık Çarşamba
13.00 Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969
15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor
17.00 Adana Demirspor-Ankaraspor
18.30 Göztepe-Yılport Samsunspor
21.00 Fenerbahçe-Afjet Afyonspor
30 Aralık Perşembe:
13.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor
15.00 İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor
15.00 Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor
17.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü
18.30 Gaziantep FK-Bursaspor
21.00 Beşiktaş-Altay