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Spor Türkiye Kupası maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman saat kaçta?
Spor

Türkiye Kupası maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman saat kaçta?

Yarın hangi maçlar var? Ziraat Türkiye Kupası 5.tur heyecanı 28 Aralık Salı günü başlıyor. Futbolseverler sık sık ‘Yarın hangi maçlar var?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Türkiye Kupası’nda yarın hangi maçlar var?

Yeniakit Publisher
2021-12-27 13:56:00 -
Türkiye Kupası maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman saat kaçta?

Türkiye Kupası’nda heyecan 5. Tur maçlarıyla sürecek. Futbolseverler yarın yani 28 Aralık Salı günü hangi maçların oynanacağını araştırıyor.

Türkiye Kupası maçları ne zaman? Türkiye Kupası 5.Tur maçları yarın

Türkiye Kupası’nda 5.tur heyecanı başlıyor. Geride kalan sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. tur müsabakalarını geçen 27 takım, son 16 turuna yükselebilmek için mücadele edecek.

Kupada yarın, 29 Aralık Çarşamba ve 30 Aralık Perşembe günü tek maç eleme usulüne göre seribaşı takımların sahasında oynanacak 5. tur karşılaşmalarının programı şöyle:

28 Aralık Salı

13.00 Kasımpaşa-Kocaelispor

15.00 Atakaş Hatayspor-Nasadoge Menemenspor

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor

18.30 Trabzonspor-Beypiliç Boluspor

21.00 Galatasaray-Altaş Denizlispor

29 Aralık Çarşamba

13.00 Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969

15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor

17.00 Adana Demirspor-Ankaraspor

18.30 Göztepe-Yılport Samsunspor

21.00 Fenerbahçe-Afjet Afyonspor

30 Aralık Perşembe:

13.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

15.00 İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor

15.00 Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor

17.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü

18.30 Gaziantep FK-Bursaspor

21.00 Beşiktaş-Altay

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