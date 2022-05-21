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Spor Türkiye Kupası maçı nerede ne zaman oynanacak? Türkiye Kupası finali hangi gün hangi kanalda?
Spor

Türkiye Kupası maçı nerede ne zaman oynanacak? Türkiye Kupası finali hangi gün hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sivasspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler zorlu mücadelenin ne zaman hangi statta oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Sivasspor Kayserispor finali ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-05-21 16:08:00 -
Türkiye Kupası maçı nerede ne zaman oynanacak? Türkiye Kupası finali hangi gün hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor. Türkiye Kupası finalinde Sivasspor ile Kayserispor karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?

Türkiye Kupası maçı nerede ne zaman oynanacak? Türkiye Kupası finali hangi gün hangi kanalda?

2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası 26 Mayıs Perşembe akşamı sahibini bulacak. Sivasspor ile Kayserispor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele A Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası final maçının biletlerinin 50 ile 100 lira arasında satışa sunulacağı bildirildi. 20 Mayıs Cuma günü itibariyle biletlerin satışı başladı.

Sivasspor Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta?
Sivasspor Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta?

Spor

Sivasspor Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta?

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