Türkiye Kupası maç sonuçları | Türkiye Kupası günün sonuçları
Türkiye Kupası alınan sonuçlar | Ziraat Türkiye Kupası 3.tur heyecanı devam ediyor. Futbolseverle 27 Ekim Çarşamba günü oynanan maçları ve alınan sonuçları merak ediyor. Peki, bugün hangi maçlar vardı? Türkiye Kupası sonuçları
Ziraat Türkiye Kupası’nda 3.tur heyecanı 26 Ekim’de başladı. Futbolseverler Çarşamba günü oynana maçları ve alınan sonuçları merak ediyor. Peki, bugün hangi maçlar oynandı?
Türkiye Kupası maç sonuçları | Türkiye Kupası günün sonuçları
Kocaelispor-An Zentrum Bayburt Özel İdarespor: 2-0
Anagold 24Erzincanspor-52 Orduspor: 1-0
Turgutluspor-Mardin 1969: 1-2
Çorum-Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 0-2
Hekimoğlu Trabzon-Bitexen Düzcespor: 1-1 (PEN 5-4)
Silahtaroğlu Vanspor-Zonguldak Kömürspor: 1-0
Ankara Demirspor-Yomraspor: 2-1
Ankara Keçiörengücü-Ağrı 1970: 0-0 (PEN 4-5)
Etimesgut Belediyespor-Kahta 02 Spor:0-1
Kırşehir Belediyespor-Redoks Darıca Gençlerbirliği: 3-2
Serik Belediyespor-Pazarspor: 7-0
Afjet Afyonspor-Sivas Belediyespor: 3-1
Ankaraspor-İnegölspor:2-0
Balıkesirspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 0-2
Bodrumspor-Isparta 32 Spor: 3-1
Altaş Denizlispor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 1-11 (PEN 4-3)
Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır: 0-2
İstanbulspor-Ergene Velimeşespor: 5-0
Kırklarelispor-Osmaniyespor: 0-1
Manisa-Fatsa Belediyespor: 1-0
Nasadoge Menemenspor-Karşıyaka: 1-0
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Çankaya: 2-0
Sarıyer-Edirnespor: 2-0
TECO Karacabey Belediyespor-Şanlıurfaspor: 1-2
Uşakspor-Nevşehir Belediyespor: 1-1 (PEN 3-2)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Nazilli Belediyespor:0-0 (PEN 5-6)
Bursaspor-Ceyhanspor6-1
Yukatel Kayserispor-Artvin Hopaspor