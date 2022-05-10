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Spor Türkiye Kupası finali ne zaman nerede oynanacak? Türkiye Kupası final eşleşmesi 2022:
Spor

Türkiye Kupası finali ne zaman nerede oynanacak? Türkiye Kupası final eşleşmesi 2022:

Ziraat Türkiye Kupası finalinin ne zaman nerede hangi takımlar arasında oynanacağı merak ediliyor. Pek çok kişi "Türkiye Kupası finali bu sene nerede oynanacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak?

Yeniakit Publisher
2022-05-10 22:39:00 -
Türkiye Kupası finali ne zaman nerede oynanacak? Türkiye Kupası final eşleşmesi 2022:

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde rövanş heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler ise final maçının ne zaman oynanacağını, final maçına hangi stadın ev sahipliği yapacağı araştırılıyor. Peki, 2022 Türkiye Kupası finali nerede?

Türkiye Kupası finali ne zaman nerede oynanacak? Türkiye Kupası final eşleşmesi 2022:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı. Final karşılaşması, 26 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak.

Türkiye Kupası'nda adını finale yazdıran ilk ekip Kayserispor oldu. Kayserispor konuk ettiği Trabzonspor'u 4-2 mağlup etti ve finale kaldı. Finale çıkacak bir diğer ekip 11 Mayıs Çarşamba akşamı oynanacak olan Sivasspor-Alanyaspor maçıyla belli olacak.

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