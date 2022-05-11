2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası sahibini bulmak üzere… Yarı final rövanş maçları tamamlandı ve finale kalan ekipler belli oldu. Bu sebeple Türkiye Kupası finalinin ne zaman oynanacağı araştırılıyor.

Türkiye Kupası finali kimler oynayacak? Türkiye Kupası finali ne zaman?

Türkiye Kupası’nda ilk finalist lig şampiyonu Trabzonspor’u 4-2 mağlup eden Kayserispor oldu. Finale kalan son takım ise Sivasspor oldu. Sivasspor ile Alanyaspor 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 2-1 kazanan Sivasspor adını finale yazdırdı.

Türkiye Kupası finalinde Kayserispor ile Sivasspor karşılaşacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı 26 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Final mücadelesi saat 20.45'te çıkacak.