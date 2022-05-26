Ziraat Türkiye Kupası finalinde Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor.

Türkiye Kupası finali Kayserispor-Sivasspor saat kaçta CANLI İZLE

Türkiye Kupası finali bu akşam İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Saat 20.45'de başlayacak olan maç A Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.

Kupada geçen sezon İzmir'de oynanan finalde Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek mutlu sona ulaştı.

Yukatel Kayserispor, daha önce bir kez final oynadığı kupada şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2007-2008 sezonunda finalde Gençlerbirliği ile karşılaştı. Kayseri ekibi, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 berabere biten maçta rakibine penaltı atışlarında 11-10 üstünlük sağlayarak kupayı müzesine götürdü.

Demir Grup Sivasspor ise tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda final oynayacak.