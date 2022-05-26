Türkiye Kupası finali Kayserispor-Sivasspor saat kaçta CANLI İZLE
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi izlemek isteyenler ise maçın saat kaçta başlayacağını, hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Kayserispor Sivasspor maçı hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor.
Türkiye Kupası finali Kayserispor-Sivasspor saat kaçta CANLI İZLE
Türkiye Kupası finali bu akşam İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Saat 20.45'de başlayacak olan maç A Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.
Kupada geçen sezon İzmir'de oynanan finalde Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek mutlu sona ulaştı.
Yukatel Kayserispor, daha önce bir kez final oynadığı kupada şampiyonluğa ulaştı.
Sarı-kırmızılı ekip, 2007-2008 sezonunda finalde Gençlerbirliği ile karşılaştı. Kayseri ekibi, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 berabere biten maçta rakibine penaltı atışlarında 11-10 üstünlük sağlayarak kupayı müzesine götürdü.
Demir Grup Sivasspor ise tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda final oynayacak.