Türkiye Kupası 8. Kez Halkbank’ın!

Setlerde rakibine karşı 25-21, 25-18 ve 25-12 üstünlük sağlayarak karşılaşmayı 3-0 kazanan takım, Türkiye Kupası’nı 8. kez evine götürdü. Halkbank Erkek Voleybol Takımı, bu skorla, yaşamını sürdüren kulüpler içinde kupayı en fazla kazanan takım olarak yerini korudu.

Baş antrenörlüğünü Taner Atik’in üstlendiği Deniz İvgen, Volkan Döne, Aslan Ekşi, Micah Ma’a, Marko Mert Matic, Yunus Emre Tayaz, Mustafa Koç, Thomas Jaeschke, Oğuzhan Doğruluk, Yiğit Gülmezoğlu, Nimir Hassan Abdel Aziz, Doğukan Ulu ve Nicholas Bruno’dan oluşan kadrosuyla başarılarına bir yenisini ekleyen Halk’ın Efeleri, bu yıl Avrupa voleybolunun en prestijli turnuvası CEV Şampiyonlar Ligi’nde de yarı final oynadı.

“Başarılarıyla gurur duyuyoruz”

Halkbank Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Osman Arslan, Halkbank Erkek Voleybol Takımı’nın üst üste elde ettiği başarılardan gurur duyduklarını belirterek, “Bu yıl Halkbank 85, Halkbank Erkek Voleybol Takımımız ise 40. yılını kutluyor. Halkın Efeleri bizlere çok güzel bir kuruluş yıldönümü armağanı verdi. 8. kez kazandıkları Türkiye Kupası nedeniyle bütün takım oyuncularımızı ayrı ayrı kutluyorum. Bankamızın hedefleri ile spor kulübümüzün hedefleri tam olarak örtüşüyor; amacımız her zaman zirvede yer almak. Önümüzde lig şampiyonluğu için mücadele edeceğimiz playoff maçları bizi bekliyor. Rakiplerimizi mağlup ederek finale çıkmayı ve ligi şampiyon bitirmeyi hedefliyoruz. 2022-2023 sezonunu Avrupa Şampiyonlar Ligi üçüncüsü olarak tamamladık. Türkiye Kupası ile kazandığımız başarıyı da lig şampiyonu olarak taçlandırarak devam ettirmek istiyoruz’’ dedi.