Türkiye kritik tarım ürünü için Rusya'nın kapısını çaldı! Tamı tamına 4 milyon ton

Resmi istatistiklere göre Türkiye, 2023 - 2024 tarım yılının ilk altı ayında Rusya'dan önemli miktarda tahıl ithal etti.

Türk şirketleri, yüksek kalite ve rekabetçi fiyatlar nedeniyle aktif olarak Rus tahılını satın alıyor. Rus üreticiler ise Türkiye'nin talebini karşılamaya ve gerekli miktarda tahıl sağlamaya hazır. Uzmanlar, Türkiye'nin ana tedarikçileri listesine Rusya'yı da dahil ederek tahıl tedarikini çeşitlendirmeye devam ettiğini belirtiyor. Bu, Türk tarafının Rus tedarikçilere ve onların ürünlerine olan güvenini gösteriyor.

Alım hacmindeki düşüşe rağmen lider

Ayrıca Türkiye tarımını aktif olarak geliştiriyor ve gıda güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Bu nedenle ülkenin tarım sektörünü desteklemek için sürekli bir tahıl tedarikine ihtiyacı var. Alım hacimlerindeki düşüşe rağmen Türkiye, tarım alanında Rusya'nın kilit ortağı olmaya devam ediyor. Her iki ülke de karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerini güçlendirmeye ve bu alanda işbirliğini geliştirmeye devam ediyor.

4 milyon tahıl satın alındı

Tahıl İhracatçıları Birliği'nin verilerine göre 2023 yılının Temmuz-Aralık döneminde Rusya Federasyonu'ndan 4 milyon 281 bin ton tahıl satın alındı. Bu, geçen tarım yılının aynı dönemine göre (4 milyon 903 bin ton) yüzde 12,7 daha az.

İran, Mısır'ın ardından ikinci sırada yer aldı. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 4,9 artışla (3 milyon 718 bin ton) 3 milyon 902 bin ton tahıl satın aldı. Raporda da belirtildiği gibi bu büyüme, artan yemlik tahıl alımlarıyla sağlandı.

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İlk 3'te yer alan Mısır, Rusya Federasyonu'ndan 2 milyon 956 bin ton tahıl ithal ederek geçen yılın neredeyse dörtte bir altında (3 milyon 923 bin ton) ithalat yaptı.

İlk beş büyük alıcı arasında, geçen tarım yılının ilk yarısında alımlarını %10,2 artırarak 1 milyon 823 bin tondan 2 milyon 009 bin tona çıkaran Suudi Arabistan ve 1 milyon 966 bin ton gönderilen Bangladeş de yer aldı. Bu da bir yıl öncesine göre neredeyse 2,5 kat daha fazla (793 bin ton).

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