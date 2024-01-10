  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Koreli damat baklavayı böyle savundu: "Yunan Türkiye'nindi zaten" İzleyenler kahkahaya boğuldu

Altın fiyatları global anlamda baskılanıyor mu? Küçük yatırımcı için tutunma noktası

Türk Hava Yolları incelemeye almıştı! Boeing hatasını kabul etti

Yaşlı kadın bahçesinden portakal çalan Rus kadını yakaladı! Verdiği tepki İşte Türk böyle olur dedirtti

TOKİ'den hiç evi olmayanlara müjde! Asgari ücretin dörtte biri kadar taksitle

New York'ta Yahudi tünelleri sosyal medyada espri konusu oldu

Balıkesir otoyolunda feci kaza: Yardım etmek yerine bakın ne yaptılar?

Çok büyük gelişme! TB2 SİHA ile ilgilenip almamışlardı... O ülke kendi İHA'larına Türk CİRİT füzesi takacak

Sokak röportajındaki kadın “Yalan mı?” diye sordu Herkesin ağzı bir karış açıldı

Türkiye'ye yeni rezerv müjdesi! Petrolden katbekat daha değerli, her yerden fışkırıyor
Ekonomi Türkiye kritik tarım ürünü için Rusya'nın kapısını çaldı! Tamı tamına 4 milyon ton
Ekonomi

Türkiye kritik tarım ürünü için Rusya'nın kapısını çaldı! Tamı tamına 4 milyon ton

Yeniakit Publisher
2024-01-10 12:22:00 -
Türkiye kritik tarım ürünü için Rusya'nın kapısını çaldı! Tamı tamına 4 milyon ton

Resmi istatistiklere göre Türkiye, tarım yılının ilk yarısında Rusya'dan tahıl alımında liderliğini sürdürdü.

Resmi istatistiklere göre Türkiye, 2023 - 2024 tarım yılının ilk altı ayında Rusya'dan önemli miktarda tahıl ithal etti.

Türk şirketleri, yüksek kalite ve rekabetçi fiyatlar nedeniyle aktif olarak Rus tahılını satın alıyor. Rus üreticiler ise Türkiye'nin talebini karşılamaya ve gerekli miktarda tahıl sağlamaya hazır. Uzmanlar, Türkiye'nin ana tedarikçileri listesine Rusya'yı da dahil ederek tahıl tedarikini çeşitlendirmeye devam ettiğini belirtiyor. Bu, Türk tarafının Rus tedarikçilere ve onların ürünlerine olan güvenini gösteriyor.

Alım hacmindeki düşüşe rağmen lider

Ayrıca Türkiye tarımını aktif olarak geliştiriyor ve gıda güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Bu nedenle ülkenin tarım sektörünü desteklemek için sürekli bir tahıl tedarikine ihtiyacı var. Alım hacimlerindeki düşüşe rağmen Türkiye, tarım alanında Rusya'nın kilit ortağı olmaya devam ediyor. Her iki ülke de karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerini güçlendirmeye ve bu alanda işbirliğini geliştirmeye devam ediyor.

4 milyon tahıl satın alındı

Tahıl İhracatçıları Birliği'nin verilerine göre 2023 yılının Temmuz-Aralık döneminde Rusya Federasyonu'ndan 4 milyon 281 bin ton tahıl satın alındı. Bu, geçen tarım yılının aynı dönemine göre (4 milyon 903 bin ton) yüzde 12,7 daha az.

İran, Mısır'ın ardından ikinci sırada yer aldı. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 4,9 artışla (3 milyon 718 bin ton) 3 milyon 902 bin ton tahıl satın aldı. Raporda da belirtildiği gibi bu büyüme, artan yemlik tahıl alımlarıyla sağlandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlk 3'te yer alan Mısır, Rusya Federasyonu'ndan 2 milyon 956 bin ton tahıl ithal ederek geçen yılın neredeyse dörtte bir altında (3 milyon 923 bin ton) ithalat yaptı.

İlk beş büyük alıcı arasında, geçen tarım yılının ilk yarısında alımlarını %10,2 artırarak 1 milyon 823 bin tondan 2 milyon 009 bin tona çıkaran Suudi Arabistan ve 1 milyon 966 bin ton gönderilen Bangladeş de yer aldı. Bu da bir yıl öncesine göre neredeyse 2,5 kat daha fazla (793 bin ton).

Patronlar Dünyası

Rusya Ukrayna'da sivil yerleşim yerlerini vurdu!
Rusya Ukrayna'da sivil yerleşim yerlerini vurdu!

Dünya

Rusya Ukrayna'da sivil yerleşim yerlerini vurdu!

Putin sevinçten havalara uçacak! Türk devi Rusya'da mağaza açıyor" target="_blank">
Putin sevinçten havalara uçacak! Türk devi Rusya'da mağaza açıyor
Putin sevinçten havalara uçacak! Türk devi Rusya'da mağaza açıyor

Ekonomi

Putin sevinçten havalara uçacak! Türk devi Rusya'da mağaza açıyor

Rusya'ya saldırıda yeni gelişme! Kremlin dünyaya duyurdu
Rusya'ya saldırıda yeni gelişme! Kremlin dünyaya duyurdu

Dünya

Rusya'ya saldırıda yeni gelişme! Kremlin dünyaya duyurdu

Türkiye'den çok konuşulacak Rusya kararı! 47 ülke imzaladı, Ankara imzalamadı
Türkiye'den çok konuşulacak Rusya kararı! 47 ülke imzaladı, Ankara imzalamadı

Gündem

Türkiye'den çok konuşulacak Rusya kararı! 47 ülke imzaladı, Ankara imzalamadı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Konedi

Betona devam
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23