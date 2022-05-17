Türkiye korkusu ağır bastı! ABD'den resmen F-35 istediler

Resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler üzerine pek çok konuyu ele alan ikilinin gündeminde Atina'nın F-35 alım talebi de vardı.

Miçotakis, ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ülkesinin ABD’den “bir filo F-35 savaş uçağı alımı için süreci başlatacağını” açıkladı. Miçotakis açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Savunma sanayilerimiz arasında uzun soluklu iş birliğimizi sürdüreceğiz. F-35 savaş uçağı filosu oluşturma sürecini başlatacağız. Bu fantastik uçağı, on yıldan önce Yunan Hava Kuvvetlerinin gücüne katabilmeyi umuyoruz. Aynı zamanda Lockheed Martin, Hellenic Aerospace Industry’e (HAI) yatırım yapmakla ilgilendiğini de resmen beyan etti.”

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Aristoteles Peloni, Yunanistan SKAI radyosuna verdiği demeçte, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in ABD'deki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde. Peloni de görüşmede F-35 konusunun ele alındığını doğrulayarak programa katılmak istediklerini ifade etti. Peloni, "Yunanistan, F-35 programına katılma ve savaş uçaklarının satın alınması için ABD'ye bir talep mektubu gönderecek. Bunun için gerekli mali olanak yaratacağız ve ABD ile müzakereleri kademeli olarak başlatacağız" diye konuştu.