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Spor Türkiye kiminle eşleşti? Türkiye Play-Off'ta rakibi kim?
Spor

Türkiye kiminle eşleşti? Türkiye Play-Off'ta rakibi kim?

A Milli Takım kiminle play-off oynayacak? A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nu ikinci sırada tamamladı ve adını play-offlara yazdırdı. Futbolseverler, Türkiye'nin play-offl'arda kiminle karşılaşacağını muhtemel rakiplerin kimler olacağını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye kiminle karşılaşacak? Türkiye'nin rakibi kim oldu?

Yeniakit Publisher
2021-11-25 15:44:00 -
Türkiye kiminle eşleşti? Türkiye Play-Off'ta rakibi kim?

A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nu ikinci sırada tamamladı. Grubunu ikinci olarak tamamlayan Türkiye play-offlarda karşılaşacağı rakibi beklemeye başladı. Peki, Türkiye kimle eşleşti?

Türkiye kiminle eşleşti? Türkiye Play-Off'ta rakibi kim?

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi 26 Kasım Cuma günü belli olacak.

Kura çekimi, FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinde TSİ 19.00'da gerçekleşecek.

Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek. Milli takım kura çekiminde seri başı olmayacak.

Ay-yıldızlı ekibin muhtemel rakipler arasında Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler bulunuyor.

Kura çekiminde Türkiye'nin yanı sıra Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Çekya ve Avusturya da seri başı olmayan takımlar olarak kuraya girecek.

Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.

Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.

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