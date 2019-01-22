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Türkiye "Kılıç" ile uzaya çıkacak

Kılıç Küp Uydu Projesi ile yerli ve milli olarak geliştirilen Düşük Gürültülü Yükselteç modülüne uzayda tarihçe kazandırılacak, seyir halindeki gemiler ile diğer kaynaklardan yayınlanan Otomatik Tanımlama Sistemi verileri toplanarak yer istasyonuna indirilecek

22 Ocak 2019 Salı 11:12
Türkiye "Kılıç" ile uzaya çıkacak

Türkiye, uydu teknolojilerine yönelik çalışmalara, üniversite ve sanayi iş birliğiyle yenilerini ekliyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı yönetiminde Kılıç Küp Uydusu (KILIÇSAT) ismiyle yeni bir Ar-Ge projesi başlatıldı.

Projeyle, yerli ve milli olarak geliştirilen X-Bant LNA (Low Noise Amplifier-Düşük Gürültülü Yükselteç) modülüne uzayda tarihçe kazandırılacak, seyir halindeki gemiler ile diğer kaynaklardan yayınlanan AIS (Automatic Identification System-Otomatik Tanımlama Sistemi) verileri toplanarak yer istasyonuna indirilecek. Bu amaçla Alçak Dünya Yörüngesi'nde görev yapacak bir küp uydu geliştirilecek.

ASELSAN'ın koordinasyonundaki proje, Gümüş Uzay Savunma Havacılık, Meteksan Savunma ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi iş birliğiyle yürütülüyor.

Proje kapsamında KILIÇSAT'ın tasarımı, diğer bir Ar-Ge projesiyle yurt içinde geliştirilen X Bant LNA modülünün deneysel görev yükü haline getirilmesi, küp uydunun kalifikasyon ve uçuş modellerinin üretimi, fırlatma ile yer istasyonu kurulumu ve görev ömrü boyunca uydunun işletilmesi planlanıyor.

Gümüş Uzay Savunma Havacılık'ın milli imkanlarla geliştirilen küp uydu platformu vasıtasıyla, Meteksan Savunma tarafından yine milli imkanlarla ortaya konulan Düşük Gürültülü Yükselteç'in uzayda kalifiye edilmesi ve uluslararası piyasada ihracat ürünü haline getirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında kurulacak ve işletmesini Türk Hava Kurumu Üniversitesinin yapacağı yer istasyonuyla üniversite öğrencilerinin mesleki ve teknik öğretimi desteklenecek. Bu sayede, Türkiye'nin uzay alanında ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına katkı sağlanacak. Kurulacak yer istasyonu aracılığıyla Türkiye'ye ait diğer küp uydular işletilebilecek.

Otomatik Tanımlama Sistemi vasıtasıyla gemilerin konum, rota ve kimlik bilgileri elde edilebilecek.

Kılıç Küp Uydusu'nun 2021'in ikinci yarısında uzaya fırlatılması planlanıyor.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 11:12
  1. ASELSAN
  2. Gümüş Uzay Savunma Havacılık
  3. KILÇSAT
  4. Kılıç Küp Uydu Projesi
  5. Meteksan Savunma
  6. Savunma Sanayii Başkanlığı
  7. Türk Hava Kurumu Üniversitesi
  8. uydu

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