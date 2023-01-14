Türkiye, Kiev'e misket bombası tedarik ettiğini yalanladı! Baykar, onlarca insansız hava aracı TB2 sattı!

Üst düzey bir Türk yetkili, Ankara'nın geçen yıl Ukrayna'ya parça tesirli bombalar teslim ettiğine dair haberleri şiddetle yalanladı. Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın Cumartesi günü gazetecilere verdiği brifingde, "Parça tesirli mühimmatımız yok ve bunları Ukrayna'ya sağlamadık." dedi.

ABD'li Foreign Policy dergisi Salı günü, karara aşina eski ABD'li ve Avrupalı ​​yetkilileri gerekçe göstererek, Türkiye'nin Ukrayna'ya 2022'nin sonlarında ABD tarafından tasarlanmış bir tür parça tesirli bomba göndermeye başladığını bildirdi. Kiev'in Biden yönetiminden mühimmat için aylardır yalvardığını söyledi.

Raporda, "NATO müttefiki, Soğuk Savaş döneminde ABD ile bir ortak üretim anlaşması kapsamında yapılan sözde çift amaçlı geliştirilmiş konvansiyonel mühimmatın (DPICM'ler) ilk partilerini Kasım 2022'de göndermeye başladı. Misket bombalarının üretimi ve kullanımı uluslararası hukuka göre yasaklanmıştır.’’ Denildi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar Çarşamba günü haberi yalanladı ve bunun bir "Rus propaganda makinesinin" parçası olduğuna inandığını söyledi.

Yarı resmi Türk haber ajansı Anadolu'ya konuşan Bodnar, "Bunu tamamen reddediyorum, bu doğru değil. Bilgiler, yalnızca Ukrayna ile Türkiye arasındaki ilişkiyi baltalamak ve Ukrayna ile Türkiye hakkında yanlış bir imaj yaratmaya çalışmak için özellikle psikolojik savaş olarak kurgulandı." Dedi.

Ankara ve Kiev, son yıllarda gelişen bir ilişki olan yakın savunma sanayii işbirliğine sahiptir.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesiyle yakın bağları bulunan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı üreticisi Baykar, savaştan önce Ukrayna'da fabrika kuruyordu. Ukraynalı şirketler de Bayraktar'ın motorlarını üretiyor ve Türkiye son iki yılda Kiev'e onlarca TB2 sattı.

Şubat ve Nisan 2022 arasında Türkiye ile Polonya arasında kaydedilen sık uçuşlar, Ankara'nın Rus işgalinin başlamasından bu yana TB2'leri ve MAM-L mühimmatını Kiev'e teslim etmeye devam ettiğini gösteriyor.

Kaynaklar geçen yıl Middle East Eye'a Türkiye'nin geçen yaz Ukrayna'ya düzinelerce TRLG-230 hassas güdümlü füze teslim ettiğini söyledi. kamugundemi'nin aktardığı haberde: Ankara, çatışmaya bir son verme umuduyla savaşın başlamasından bu yana hem Kiev hem de Moskova ile açık diyalogu sürdürdü.

Türkiye, çatışmanın her iki tarafının da "savaşı kazanmak" için askeri araçlara sahip olmadığını söyleyerek Ukrayna'da yerel ateşkes için zorlamaya hazır olduğunu söyledi.