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Spor Türkiye Karate Federasyonu, antrenör gelişim seminerleri düzenleyecek
Spor

Türkiye Karate Federasyonu, antrenör gelişim seminerleri düzenleyecek

Yeniakit Publisher
2020-10-29 11:07:17 -
Türkiye Karate Federasyonu, antrenör gelişim seminerleri düzenleyecek

ANKARA (AA) - Türkiye Karate Federasyonu, antrenör, dan ve hakem gelişim seminerleri düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Seminerler Trabzon'da 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde, Denizli'de 7-8 Kasım, Hatay ve Antalya'da 14-15 Kasım, Bursa ve Kayseri'de 21-22 Kasım, İstanbul'da ise 28-29 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Düzenlenecek seminerlere katılım ücretsizdir." denildi.

Seminere başvurular, "e-devlet" sistemi üzerinden yapılabilecek.

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