Türkiye Karadağ maçı ne zaman? Türkiye Karadağ maçı saat kaçta? Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4. maçına çıkıyor. A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri ‘nde Karadağ ile karşılaşacak. Türkiye, şimdiye kadar Karadağ ile 595. kez karşılaştı. Bu karşılaşmada 226 galibiyet, 142 beraberlik ve 227 yenilgi yaşadı. Ay yıldızlı ekip 790 gol atarken kalesinde 891 gol gördü.

Türkiye Karadağ maçı ne zaman?

Beşiktaş Park'ta oynanacak Türkiye Karadağ maçı 1 Eylül Çarşamba günü oynanacak?

Türkiye Karadağ maçı saat kaçta?

Türkiye Karadağ maçı saati kaç? Türkiye Karadağ maçı 21:45’te başlayacak.

Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda?

Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda canlı yayılanacak? Türkiye Karadağ maçı canlı veren kanal hangisi? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Karadağ maçı TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Fransa Futbol Federasyonundan hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu puan durumu

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu puan durumua bakıldığında Türkiye’nin 7 puanı var ve grupta lider durumda. Karadağ ise 6 puan ve averajla Hollanda'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Grupta Norveç de 6 puana sahip.

Dünya Kupası Elemeleri Türkiye maçları kimle oynayacak?

Dünya Kupası Elemeleri G Grubunda diğer maçlarında ise Litvanya ile Cebelitarık, Norveç ile de Hollanda karşı karşıya gelecek.

Türkiye Karadağ maçı istatistikleri

Milliler, Karadağ mücadelesiyle 2021 yılındaki 10. maçına çıkacak. Bu yıl oynadığı 9 maçta 4 galibiyet alan milli takım, 2 beraberlik ve 3 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 15 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 14 gol gördü. A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçıyla tarihinde 596. kez sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 319'u resmi, 276'sı özel 595 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet, 142 beraberlik ve 227 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 253'ü deplasmanda, 259'u evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 790 gol attı, kalesinde 851 gol gördü.

Türkiye Dünya Kupası Elemeleri kadrosu

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe).

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Umut Meraş (Beşiktaş), Alpaslan Öztürk (Galataaray)

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Halil Akbunar (Göztepe).

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Beşiktaş), Halil Dervişoğlu (Brentford).