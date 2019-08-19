Türkiye Kamu-Sen Kayseri İl Temsilciliği, hükümetin memur maaşlarındaki iyileştirmeye yönelik sunduğu zam teklifini protesto ederek basın açıklaması yaptı.

Hükümetin enflasyon endeksli maaş zammından vazgeçmesi gerektiğini her fırsatta belirttiklerini ama kendilerini anlayan olmadığını söyleyen Türkiye Kamu-Sen Kayseri İl Temsilcisi Kamil Ünal, “Hepinizin bildiği gibi 3 milyon memur, 2 milyon emekli, aileleriyle birlikte 20 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren, nüfusumuzun 4’te 1’inin iki yıllık geleceğini şekillendirecek toplu sözleşme görüşmeleri büyük bir hayal kırıklığına doğru gitmektedir. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen resmi enflasyon yüzde 20,3 oldu. 4 kişilik ailenin vazgeçemeyeceği, zorunlu harcama tutarı 1032 lira artarken, memur maaşlarına koca bir yıl için toplam 441 lira zam yapıldı. TÜİK’in açıklamasına göre yalnızca kiraya son bir yıl içinde gelen zam 100 lira. Ailenin aylık gıda harcamasına gelen zam ortalama 197 lira. Doğalgaza bir yıl içinde gelen zam yüzde 18,6. Elektriğe yüzde 34,8 zam yapılmış.Mutfak yangın yerine dönmüş, memurun, emeklinin bütçesi tarumar olmuş. Hem resmi rakamlar hem de yaptığımız hesaplar, memur ve emeklinin alım gücünün düştüğünü gösteriyor. Hükümetin enflasyon hedefi, 2020 yılı için yüzde 9,8; ama memura ve emekliye reva görülen zam, 2020’nin tamamı için yüzde 8,2. 2021 yılı için %6; ama memura ve emekliye reva görülen zam, 2021’in tamamı için yüzde 6,1. Hedefler böyleyken şu anda yıllık enflasyon, yaz ayları olmasına rağmen yüzde 16,65. Çarşının, pazarın durumu ortadayken sadece kira ve gıda son bir yılda 297 lira zamlanmışken, bize teklif edilen yüzde 3,5; önümüzdeki yılın ilk 6 ayında ortalama maaşa 140, en düşük maaşa 105 lira artış demek. Bu ne anlama geliyor , Hükümet, enflasyon hedefinin bile altında zam teklif ederek resmen bizleri sefalete sürüklüyor. Biz buçuklu toplu sözleşmeleri çok gördük, memurun masada yarım puana nasıl terk edildiğine hep beraber şahit olduk. Birilerini bilmeyiz ama bu teklif bu bütçeyi kurtarmaz; yüzde 4 bize uymaz. Biz, bütün taleplerimizin haklı gerekçelerini açıklıyor, resmi verilerle destekliyoruz. Kamu işveren tarafından da yüzde 4 zammın gerekçesini bekliyoruz. Enflasyon hedefinin yüzde9,8 olduğu yerde memura yüzde 4+4 zam teklif etmenizdeki gerekçeniz nedir.Biz, toplu sözleşmenin başından beri hep, ‘Hedef enflasyona endeksli maaş zammından vazgeçin’ dedik. Ama bu konuda bile bizi yanlış anladılar. Biz ‘Enflasyonun üzerinde zam yapın, refah artışı sağlayın’ dedik. Onlar, enflasyon hedefinin de altında teklif ettiler. Biz refah istedik, onlar sefalet önerdi. Biz, ekonomik kurtuluş istedik onlar, ‘Esarete devam’ dedi” ifadelerini kullandı.

Kamil Ünal, toplu sözleşmenin normal seyrinde ilerlemediğini ve bu konuda memurların ve işçilerin alanlara gelmesini beklediklerini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Buradan bir kere daha ilan ediyoruz, Toplu sözleşme görüşmeleri normal seyrinde ilerlemiyor. Pazarlıkların başından beri ısrarla bir müzakere sürecine geçilmesi gerektiğini ifade ettim. Ne yetkili konfederasyon ne de işveren tarafı konuları müzakere etmeye yanaşmıyor. Sözleşmelilere kadro, vergi dilimleri, 3600 ek gösterge, yardımcı hizmetliler, bütün ek ödemelerin emekliliğe sayılması, memurlara da bayram ikramiyesi verilmesi, liyakati yerle bir eden, adaletsizliğin kaynağı mülakatın kaldırılması gibi bütçeye getireceği ekonomik yükü sınırlı olan ya da hiçbir mali yük teşkil etmeyen konular masadan kaçırılıyor. Maliyeti dahi olmayan konularda yıllardır çözüm bekleyen milyonlarca memur ve emeklinin beklentilerini boşa çıkarmak vicdani değildir."