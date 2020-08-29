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Aktüel Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı:
Aktüel

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı:

"30 Ağustos, yaklaşık 900 yıl boyunca Türkleri bu topraklardan kazıyıp atmak için bir araya gelen güçlere Türk milletinin verdiği tarihi cevabın adı, 26 Ağustos 1071'de Malazgirt ile başlayan Türk hakimiyetinin bir kez daha perçinlendiği, Anadolu'nun kadim ve ebedi Türk yurdu olduğunun tescil edildiği gündür"

Yeniakit Publisher
2020-08-29 14:19:55 -
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı:

ANKARA (AA) - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "30 Ağustos, yaklaşık 900 yıl boyunca Türkleri bu topraklardan kazıyıp atmak için bir araya gelen güçlere Türk milletinin verdiği tarihi cevabın adıdır." ifadesini kullandı.

Kahveci, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Önder Kahveci, mesajında, 30 Ağustos'ta, Türk milletini yurt topraklarından kazıyıp atmak gayesiyle her türlü kirli oyunu sahneleyen şer güçlere Türk'ün azap verici tokatını indirdikleri belirtti.

30 Ağustos'un, bir milletin yokluk, yoksulluk, açlık ve imkansızlıklar içinde işgale ve kıyıma karşı şahlandığı gün olduğunu ifade eden Kahveci, şöyle devam etti:

"30 Ağustos, yaklaşık 900 yıl boyunca Türkleri bu topraklardan kazıyıp atmak için bir araya gelen güçlere Türk milletinin verdiği tarihi cevabın adı, 26 Ağustos 1071'de Malazgirt ile başlayan Türk hakimiyetinin bir kez daha perçinlendiği, Anadolu'nun kadim ve ebedi Türk yurdu olduğunun tescil edildiği gündür."

Kahveci, Türk milletinin yüreğindeki iman, cesaret ve kararlılığın her türlü gücün üzerinde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"26 Ağustos 1922'deki inançla ve 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla yola çıkmış Türk milletini yok etmeye ve esaret altına almaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bizlere Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan ve kahraman askerlerine, düşman postalları altında inim inim inleyen bir milleti ayağa kaldırıp küllerinden yeniden doğmasını sağlayan, bugün üstünde gurur içinde ve özgürce yaşadığımız devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, kanlarıyla bu toprakları bizler için cennet kılan gazi ile şehitlerimize minnettarız. Onların emanetlerini kutsal bilip canımız pahasına sahip çıkacağımıza dair söz veririz. Şehitlerimizin ruhları şad, milletimizin Zafer Haftası ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."


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