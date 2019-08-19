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Türkiye Kamu-Sen: ’Bu teklifi kabul etmiyoruz’

Türkiye Kamu-Sen Niğde İl Temsilciliği hükümetin memurlara önerdiği zam oranını kabul etmediklerini açıklarken: “Bu zam oranını kabul etmiyoruz” dedi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:37
Türkiye Kamu-Sen: ’Bu teklifi kabul etmiyoruz’

Türkiye Kamu-Sen Niğde İl Temsilciliği hükümetin memurlara önerdiği zam oranını kabul etmediklerini açıklarken: “Bu zam oranını kabul etmiyoruz” dedi.


Türkiye Kamu-Sen Niğde İl Temsilciliği, hükümetin memurlara önerdiği zam oranına karşı Ömer Halisdemir Meydanında basın açıklaması düzenledi. Gerçekleştirilen açıklamaya Türkiye Kamu-Sen Niğde İl Temsilciliğine bağlı üyeler katılırken, basın açıklamasını okuyan Türkiye Kamu-Sen Niğde İl Temsilcisi Vekili Murat Kestek hükümetin zam oranlarını kabul etmeyeceklerini söyledi.


Kestek açıklamasının devamında: “Hepinizin bildiği gibi 3 milyon memur, 2 milyon emekli, aileleriyle birlikte 20 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren, nüfusumuzun 4’te 1’inin iki yıllık geleceğini şekillendirecek toplu sözleşme görüşmeleri büyük bir hayal kırıklığına doğru gitmektedir. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen resmi enflasyon 20,3 oldu.4 kişilik ailenin vaz geçemeyeceği, zorunlu harcama tutarı 1032 lira artarken memur maaşlarına koca bir yıl için toplam 441 lira zam yapıldı. TÜİK’in açıklamasına göre yalnızca kiraya son bir yıl içinde gelen zam 100 lira.Ailenin aylık gıda harcamasına gelen zam ortalama 197 lira. Doğalgaza bir yıl içinde gelen zam 18,6. Elektriğe 34,8 zam yapılmış. Mutfak yangın yerine dönmüş, memurun, emeklinin bütçesi tarumar olmuşHem resmi rakamlar hem de yaptığımız hesaplar, memur ve emeklinin alım gücünün düştüğünü gösteriyor.Hayat pahalılığının bütün zorluklarını hep birlikte yaşıyorken memura ve emekliye reva görülen zam, revize edilmiş hali ile 2020’nin tamamı için 8,2; 2021’in tamamı için 6,1 Teklifler böyleyken şu anda yıllık enflasyon, yaz ayları olmasına rağmen 16,65. Çarşının, pazarın durumunu görüyoruz; sadece kira ve gıda son bir yılda 297 lira zamlanmışken, bize son olarak teklif edilen 4; önümüzdeki yılın ilk 6 ayında ortalama maaşa 160, en düşük maaşa 120 lira artış demek. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar?. Hükümet, enflasyon hedefinin bile altında zam teklif ederek resmen bizleri sefalete sürüklüyor.Biz buçuklu toplu sözleşmeleri çok gördük, memurun masada yarım puana nasıl terk edildiğine hep beraber şahit olduk.Birilerini bilmeyiz ama bu teklif bu bütçeyi kurtarmaz; 4’ler filan bize uymaz! Biz, bütün taleplerimizin haklı gerekçelerini açıklıyor, resmi verilerle destekliyoruz.Kamu işveren tarafından da 4+4 zammın gerekçesini bekliyoruz’’

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:37
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