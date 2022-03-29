Türkiye-İtalya maçı kaç kaç bitti?
Türkiye İtalya maç sonucu | A Milli Futbol Takımı, İtalya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın kaç kaç sona erdiğini araştırıyor. Peki, milli maç kaç kaç bitti?
A Milli Futbol takımımız hazırlık maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Türkiye-İtalya maçı kaç kaç bitti?
Türkiye-İtalya maçı kaç kaç bitti?
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maç saat 21.45'te başladı. Mücadele İtalya'nın 2-1 üstünlüğüyle devam ediyor.