Türkiye İtalya maçı canlı izle
Milli maç hangi kanalda ne zaman? A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında kendisi gibi Dünya Kupası'na katılma hakkını yitiren İtalya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye İtalya maçı ne zaman saat kaçta?
2022 Dünya Kupası’na katılma hakkını yitiren A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Peki, milli maç hangi kanalda?
Türkiye İtalya maçı canlı izle
Türkiye ile İtalya 29 Mart Salı akşamı saat 21.45'te karşılaşacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Aday kadro
Kaleciler: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır
Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz
Orta saha/Forvet: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok.
Hafif sakatlıkları nedeniyle Serdar Aziz, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'nın kadrodan çıkarıldığı bildirildi.
Futbolcular sistemden rahatsız değil
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, milli takım antrenörü olarak Türkiye'nin iyiliği için en iyi oyuncuları seçmek durumunda olduğunu söyledi.
Kuntz, Portekiz maçının devre arasında oyunculara yönelik eleştiride bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Temel eleştirim; ilk başta galibiyete inanmamaları ve yeterli cesarete sahip olduklarını göstermemeleri. Ben de tabii ki onlara, 'eski sistem mi oynamak istiyorsunuz'. Herkes, 'hayır hocam bu şekilde oynamak istiyoruz. Tek ihtiyacımız biraz daha cesaret' dediler. Bütün fikirlere saygı duyuyorum. Çünkü biliyorsunuz futbol insanlara bolca tartışma imkanı veriyor. Ama böylesi değişiklik yaptıktan sonra tabii ki biraz zaman lazım oldurtmak için. Ama bunun detaylı açıklamalarını şu yüzden yapıyorum. Bilmenizi istiyorum ki takımınızda hiç kimse biz bu değişikliği yaptık diye rahatsız değil."