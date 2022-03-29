2022 Dünya Kupası’na katılma hakkını yitiren A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Peki, milli maç hangi kanalda?

Türkiye İtalya maçı canlı izle

Türkiye ile İtalya 29 Mart Salı akşamı saat 21.45'te karşılaşacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Aday kadro

Kaleciler: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha/Forvet: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok.

Hafif sakatlıkları nedeniyle Serdar Aziz, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'nın kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

Futbolcular sistemden rahatsız değil

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, milli takım antrenörü olarak Türkiye'nin iyiliği için en iyi oyuncuları seçmek durumunda olduğunu söyledi.

Kuntz, Portekiz maçının devre arasında oyunculara yönelik eleştiride bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Temel eleştirim; ilk başta galibiyete inanmamaları ve yeterli cesarete sahip olduklarını göstermemeleri. Ben de tabii ki onlara, 'eski sistem mi oynamak istiyorsunuz'. Herkes, 'hayır hocam bu şekilde oynamak istiyoruz. Tek ihtiyacımız biraz daha cesaret' dediler. Bütün fikirlere saygı duyuyorum. Çünkü biliyorsunuz futbol insanlara bolca tartışma imkanı veriyor. Ama böylesi değişiklik yaptıktan sonra tabii ki biraz zaman lazım oldurtmak için. Ama bunun detaylı açıklamalarını şu yüzden yapıyorum. Bilmenizi istiyorum ki takımınızda hiç kimse biz bu değişikliği yaptık diye rahatsız değil."