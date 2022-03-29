A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası’na katılma hakkını kaybetti. Kuzey Makedonya’ya yenilerek 2022 Katar hayallerini yitiren bir diğer takım olan İtalya ile Türkiye hazırlık maçında karşılaşacak. Peki, milli maç hangi kanalda?

Türkiye - İtalya hangi kanalda, şifresiz mi?

Türkiye ile İtalya hazırlık maçında bu akşam karşı karşıla gelecek. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji görev alacak. Jorgji'nin yardımcılıklarını Dojando Myftarı ve Ilir Tartaraj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juxhin Xhaja olacak.

Öte yandan hafif sakatlıkları nedeniyle Serdar Aziz, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'nın kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

Muhtemel 11’ler

Türkiye: Altay, Kaan, Merih, Çağlar, Mert, Dorukhan, Hakan, Rıdvan, Cengiz, Kerem, Enes.

İtalya: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Bastoni, Emerson, Barella, Tonali, Locatelli, Pellegrini, Zaniolo, Belotti.

15.randevu

Ay-yıldızı ekip, güçlü rakibi karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele edecek. Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Kalesinde 26 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip ağlara 8 gol gönderdi.

Türkiye 604. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, İtalya maçıyla tarihinde 604. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 327'si resmi, 276'sı özel 603 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 230 galibiyet, 144 beraberlik ve 229 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 258'i deplasmanda, 262'si evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 808 gol attı, kalesinde 865 gol gördü.

Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 603 karşılaşmanın 520'sini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 603 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.