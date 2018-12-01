Türkiye İslam dünyasının vicdanının sesidir

İstanbul’u ziyaret eden Malezya’nın iktidar koalisyonundaki Halkın Adaleti Partisi’nin Genel Başkanı Enver İbrahim, verdiği özel mülakatta, Türkiye’nin Filistin davası, Arakanlı Müslümanlar, Suriyeli sığınmacılar gibi konularda üstlendiği öncü rol ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti karşısındaki tutumundan övgüyle söz etti.

“Mesele adalet olunca Cumhurbaşkanı Erdoğan, taviz vermiyor” diyen Enver, şöyle devam etti:

“Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, İslam dünyasının ve gelişmekte olan ülkelerin vicdanının sesidir. Dünya ülkeleri arasında Türkiye gibi yoksullar ve ihtiyaç sahipleriyle bu şekilde ilgilenen bir yönetim yok. Aslında hükümetlerin temel meselesi, Türkiye, Endonezya, Malezya ve Pakistan’da olduğu gibi halkın vicdanını ve çoğunluğu temsil etmek ve meşruiyettir.”

“Dolar hegemonyası, pek çok ülkeyi zarara uğrattı”

Erdoğan’ın İslam ülkeleri arasında ticarette yerel para biriminin kullanılması önerisini destekleyen Enver, “Bu, ekonomik açıdan çok mantıklı. Dolar hegemonyası, pek çok ülkeyi zarara uğrattı” ifadelerini kullandı.

Enver, bu nedenle en azından ikili seviyede yerel para birimi kullanılmasının önemli olduğuna, bunun yanı sıra ticari ilişkilerde fiyatların belirlenmesi ve dolar endeksli çalışmaya son verilmesi gerektiğine işaret etti.