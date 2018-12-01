0553 313 94 23

Türkiye İslam dünyasının vicdanının sesidir

Malezya’nın iktidar koalisyonundaki Halkın Adaleti Partisi’nin Genel Başkanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin “İslam dünyasının vicdanının sesi” olduğunu belirtti.

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:46
Türkiye İslam dünyasının vicdanının sesidir

İstanbul’u ziyaret eden Malezya’nın iktidar koalisyonundaki Halkın Adaleti Partisi’nin Genel Başkanı Enver İbrahim, verdiği özel mülakatta, Türkiye’nin Filistin davası, Arakanlı Müslümanlar, Suriyeli sığınmacılar gibi konularda üstlendiği öncü rol ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti karşısındaki tutumundan övgüyle söz etti.

Mesele adalet olunca Cumhurbaşkanı Erdoğan, taviz vermiyor” diyen Enver, şöyle devam etti:

Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, İslam dünyasının ve gelişmekte olan ülkelerin vicdanının sesidir. Dünya ülkeleri arasında Türkiye gibi yoksullar ve ihtiyaç sahipleriyle bu şekilde ilgilenen bir yönetim yok. Aslında hükümetlerin temel meselesi, Türkiye, Endonezya, Malezya ve Pakistan’da olduğu gibi halkın vicdanını ve çoğunluğu temsil etmek ve meşruiyettir.

“Dolar hegemonyası, pek çok ülkeyi zarara uğrattı”

Erdoğan’ın İslam ülkeleri arasında ticarette yerel para biriminin kullanılması önerisini destekleyen Enver, “Bu, ekonomik açıdan çok mantıklı. Dolar hegemonyası, pek çok ülkeyi zarara uğrattı” ifadelerini kullandı.

Enver, bu nedenle en azından ikili seviyede yerel para birimi kullanılmasının önemli olduğuna, bunun yanı sıra ticari ilişkilerde fiyatların belirlenmesi ve dolar endeksli çalışmaya son verilmesi gerektiğine işaret etti.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 11:46
  1. İstanbul
  2. Malezya
  3. Halkın Adaleti Partisi’nin Genel Başkanı Enver İbrahim
  4. Filistin davası
  5. Arakanlı Müslümanlar
  6. Suriyeli sığınmacılar
  7. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP belediye başkan adayları son dakika açıklandı!
    1. MHP belediye başkan adayları son..
    2. DEAŞ'ın üst düzey ismi yakalandı
    3. Kışın ortasında denizde yüzme yarışı
    4. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya..
    5. Millet bahçesinin adı yetti! Piyasa..
    6. Dağdan kopan kayaların kapattığı yol..
    7. Sendikal harekete bir sanat damarı..
    8. MHP belediye başkan adayları belli..
    9. Paris sokakları yine karıştı!
    10. CHP Hatay belediye başkan adayı kim..
    11. Net kârları 42 milyar lira oldu! Kur..
    12. İçişleri Bakanı Soylu Sudan'da
    13. MHP Kütahya belediye başkan adayları..
    14. Türkmenlere kimyasal silah saldırısını..
    15. Kırşehir MHP belediye başkan adayları..
    16. İran'dan gövde gösterisi! Yerli..
    17. Emekli şampiyonlar "ata sporu" için..
    18. "Helal turizm pazarı 220 milyar dolara..
    19. İyi Partili Ümit Özdağ'dan..
    20. Sahil Güvenlik Komutanlığınca 262..
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    ABD, 30 ATAK helikopteri teslimatına engel oldu!
    ABD, 30 ATAK helikopteri teslimatına engel oldu!
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi