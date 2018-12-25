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Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: "2019'un ikinci yarısında ekonomik aktivitede kademeli toparlanma bekliyoruz."

25 Aralık 2018 Salı 10:03
Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: "2019'un ikinci yarısında ekonomik aktivitede kademeli toparlanma bekliyoruz."

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 10:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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