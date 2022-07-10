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Yaşam Türkiye-İran sınırında uyuşturucu operasyonu!
Yaşam

Türkiye-İran sınırında uyuşturucu operasyonu!

Hakkari Valiliği, Yüksekova Türkiye-İran sınır hattında gerçekleştirilen operasyonda 2 çuval içerisinde 68 kilogram eroin maddesi ile 1 kilogram afyon sakızı ele geçirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 00:50:00 -
Türkiye-İran sınırında uyuşturucu operasyonu!

Hakkari'nin Yüksekova Türkiye-İran sınır hattında icra edilen operasyon neticesinde 2 çuval içerisinde 68 kilogram eroin maddesi ile 1 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinde yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından 3. Piyade Tümen Komutanlığı sınır birlikleri ile müşterek olarak “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 9 Temmuz 2022 günü Yüksekova ilçesi Esendere Beldesi Türkiye-İran sınır hattında icra edilen operasyon neticesinde; 2 çuval içerisinde 68 kilogram eroin maddesi ile 1 kilogram afyon sakızı ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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