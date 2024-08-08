Türkiye-İngiltere arasındaki görüşmelerde sona gelindi! İşte C-130J özellikleri

Türk Hava Kuvvetleri’nin nakliye uçağı filosunu güçlendirmek üzere çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda Milli Savunma Bakanlığı’nın İngiltere’nin satışa çıkardığı ikinci el C-130J uçakları tedarik için görüşmeler gerçekleştirdiği ve ayrıca Airbus’tan ek A400M nakliye uçağı alımının da masada olduğu belirtilmişti. Defence Turk tarafından elde edilen bilgilere göre Türkiye A400M’lerden ziyade C-130J uçaklarının tedarikinde ciddi mesafe kat ederek görüşmelerde son aşamaya geldi.

Türkiye’nin mevcut 19 uçaklık C-130 nakliye uçağı bulunuyor. İngiltere’den alınması planlanan C-130J-30’lar hem kapasite hem de yaşlarının daha genç olması itibari ile Türkiye’nin nakliye filosuna oldukça yüksek fayda sağlayacak. Ayrıca A400M nakliye uçağı filosunun yükünü de hafifletmiş olacak. Ancak Türkiye’nin çok sayıdaki CN235 nakliye uçağı filosunu da yenilemeye başlaması gerekiyor. Bu nedenle nakliye uçağı konusundaki gelişmeler önümüzdeki dönemde de gündemi meşgul edecek.

İngiltere ve C-130J

İngiltere geçtiğimiz yıl Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) ait 14 adet C-130J Hercules uçağını satışa çıkardı. Bu uçaklardan 13 tanesi uzatılmış gövdeli C-130J-30 (C4 olarak bilinirken) ve 1 tanesi standart C-130J (C5 olarak bilinir) modeli. 2021 Savunma Komutanlığı Belgesi’nde belirtilen satış kararı neticesinde satışın 2023 ile 2025 yılları arasında gerçekleştirileceği ve bu süreci İngiltere Savunma Ekipmanları Satış Otoritesi’nin (DESA) yöneteceği belirtilmişti. Bu uçakların satışının ardından İngiltere’nin hava nakliye görevlerini A400M Atlas uçakları devralacak.

C-130J

Lockheed Martin tarafından üretilen C-130J Super Hercules, dünya genelinde yaygın olarak kullanılan askeri nakliye uçaklarından biridir. 1999 yılında hizmete giren C-130J, özellikle lojistik destek, hava indirme operasyonları, insani yardım ve acil tıbbi tahliye görevleri gibi geniş bir yelpazede operasyonel kapasite sunar. İngiltere’nin C-130J’leri 1999 yılında hizmete girdi ve özellikle Irak ve Afganistan gibi çatışma bölgelerinde lojistik destek, hava indirme operasyonları ve acil tıbbi tahliye görevlerinde kullanıldı.

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C-130J ve C-130J-30 Özellikleri:

Mürettebat : 3-4 (pilot, yardımcı pilot, yük ustası, opsiyonel olarak sistem operatörü)

: 3-4 (pilot, yardımcı pilot, yük ustası, opsiyonel olarak sistem operatörü) Uzunluk : C-130J : 34.37 metre C-130J-30 : 39.7 metre

: Kanat Açıklığı : 40.41 metre

: 40.41 metre Yükseklik : 11.9 metre

: 11.9 metre Maksimum Kalkış Ağırlığı : C-130J : 74,390 kg C-130J-30 : 79,380 kg

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Performans:

Motorlar : 4 x Rolls-Royce AE 2100D3 turboprop

: 4 x Rolls-Royce AE 2100D3 turboprop Motor Gücü : Her bir motor için 4,637 shp (3,458 kW)

: Her bir motor için 4,637 shp (3,458 kW) Maksimum Hız : 671 km/sa (362 knots, 417 mph)

: 671 km/sa (362 knots, 417 mph) Seyir Hızı : 643 km/sa (348 knots, 400 mph)

: 643 km/sa (348 knots, 400 mph) Menzil : C-130J : Yaklaşık 4,000 km (2,485 mil) C-130J-30 : Yaklaşık 5,200 km (3,230 mil)

: Servis Tavanı: 8,615 metre (28,200 feet)

Taşıma Kapasitesi:

Yük Kapasitesi : C-130J : 19,958 kg (44,000 lb) C-130J-30 : 27,216 kg (60,000 lb)

: Yolcu Kapasitesi : C-130J : 92 yolcu veya 64 paraşütçü veya 74 yaralı/ambulans hasta C-130J-30 : 128 yolcu veya 92 paraşütçü veya 97 yaralı/ambulans hasta

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C-130J’nin Farkları

C-130J Super Hercules ile önceki nesil C-130E/H Hercules uçakları arasında önemli farklar bulunmaktadır. C-130J, daha güçlü ve verimli Rolls-Royce AE 2100D3 turboprop motorları ile donatılmışken, C-130E/H modelleri Allison T56-A-15 motorlarını kullanır. Bu motor farkı, C-130J’nin daha yüksek hız ve menzile sahip olmasını sağlar. C-130J’nin modern dijital aviyonik sistemleri, glass kokpiti ve fly-by-wire uçuş kontrol sistemleri, eski analog sistemlere sahip C-130E/H’ye göre büyük bir avantaj sunar. Ayrıca, C-130J’nin otomatik iniş ve kalkış yetenekleri operasyonel esnekliği artırır. Yük kapasitesi açısından, C-130J, 19,958 kg yük taşıyabilirken, C-130E/H yaklaşık 16,000 kg taşıma kapasitesine sahiptir. Uzatılmış gövdeli C-130J-30 modeli, daha fazla yük ve yolcu taşıyabilir. C-130J, daha düşük bakım ve operasyonel maliyetleriyle de öne çıkar, bu da onu daha verimli ve maliyet etkin bir seçenek haline getirir. Genel olarak, C-130J’nin gelişmiş teknolojileri ve performans iyileştirmeleri, onu daha geniş bir görev yelpazesinde daha etkili kılar.